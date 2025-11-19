Более 120 млн грн получат победители 21 волны программы "Власна справа" для развития бизнеса

Победители грантовой программы "Власна справа", подавшие заявки в октябре 2025 года, смогут превратить свои бизнес-идеи в реальность. 21-я волна программы предоставит финансовую поддержку 434 предпринимателям на общую сумму более 120 миллионов гривен, что позволит создать более 660 новых рабочих мест для украинцев.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Государственной службы занятости Украины.

Топ-5 бизнес-сфер и региональное лидерство

Предприниматели 21-й волны наиболее активно выбирают сферы, способствующие развитию местных экономик:

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств (32%);

временное размещение и организация питания (11%);

перерабатывающая промышленность (9%); профессиональная, научная и техническая деятельность (9%);

здравоохранение и оказание социальной помощи (7%).

Регионы-лидеры по количеству победителей: Львовщина (9%), Ивано-Франковская и Сумская (7%), Харьковщина и Хмельнитчина (6%). Примечательно, что 71% участников программы имеют высшее образование.

Поддержка ветеранов

Двадцать первая волна ветеранского направления программы "Власна справа" определила 61 победителя. Они получат около 30 миллионов гривен для запуска или развития бизнеса и создадут более 120 новых рабочих мест.

Среди победителей — 54% являются участниками боевых действий, 46% — один из супругов участника боевых действий или человека с инвалидностью в результате войны. Средний размер гранта – 500 тысяч гривен.

С момента старта программы в апреле 2023 года ветеранские гранты получили более 2 500 украинцев, открывших или развивших собственное дело. Создано или в процессе создания более 4800 новых рабочих мест.

Напомним, победители двадцатой волны "Власної справи" - 428 предпринимателей - получили почти 116 миллионов гривен на развитие бизнеса.