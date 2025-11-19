Понад 120 млн грн отримають переможці 21 хвилі програми "Власна справа" для розвитку бізнесу

Переможці грантової програми "Власна справа", які подали заявки в жовтні 2025 року, зможуть перетворити свої бізнес-ідеї на реальність. 21-ша хвиля програми надасть фінансову підтримку 434 підприємцям на загальну суму понад 120 мільйонів гривень, що дасть змогу створити понад 660 нових робочих місць для українців.

Повідомляє Delo.ua з посилання на дані Державної служби зайнятості України.

Топ-5 бізнес-сфер та регіональне лідерство

Підприємці 21-ї хвилі найактивніше обирають сфери, які сприяють розвитку місцевих економік:

оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів (32%);

тимчасове розміщення та організація харчування (11%);

переробна промисловість (9%); професійна, наукова та технічна діяльність (9%);

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги (7%).

Регіони-лідери за кількістю переможців: Львівщина (9%), Івано-Франківщина та Сумщина (7%), Харківщина та Хмельниччина (6%). Примітно, що 71% учасників програми мають вищу освіту.

Підтримка ветеранів

Двадцять перша хвиля ветеранського напряму програми "Власна справа" визначила 61 переможця. Вони отримають майже 30 мільйонів гривень для запуску або розвитку бізнесу та створять понад 120 нових робочих місць.

Серед переможців — 54% є учасниками бойових дій, 46% — один із подружжя учасника бойових дій або людини з інвалідністю внаслідок війни. Середній розмір гранту – 500 тисяч гривень.

З моменту старту програми у квітні 2023 року ветеранські гранти отримали більше 2 500 українців, які відкрили або розвинули власну справу. Створено або у процесі створення понад 4800 нових робочих місць.

Нагадаємо, переможці двадцятої хвилі "Власної справи" — 428 підприємців — отримали майже 116 мільйонів гривень на розвиток бізнесу.