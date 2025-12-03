Нова хвиля "Власної справи": майже 30% підприємців обирають торгівлю і авторемонт

Українські підприємці продовжують активно розвивати економіку країни, використовуючи можливості грантової програми "Власна справа". 447 підприємців – переможці 22-ї хвилі – отримають фінансування на загальну суму 131 млн гривень.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Служба зайнятості України.

Завдяки цим інвестиціям в Україні буде створено понад 730 нових робочих місць.

Ключові сфери, які обрали переможці:

оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів (29%);

тимчасове розміщення й організація харчування (12%);

переробна промисловість (12%);

професійна, наукова та технічна діяльність (8%);

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги (8%)

Лідерами серед регіонів за кількістю переможців стали Львівщина (10%), Івано-Франківщина (8%), а також Київщина, Харківщина та Сумщина (по 7%). Варто відзначити, що 75% учасників програми мають вищу освіту.

Особлива увага приділяється спеціалізованим напрямкам. 29 молодих українців отримали гранти до 150 тис. грн. Загалом за час існування програми "Власна справа" вже понад 600 молодих підприємців реалізували свої стартапи. В креативній індустрії гранти отримали 27 підприємців. Всього з моменту запуску програми підтримано понад 100 креативних ідей.

Двадцять друга ветеранська хвиля визначила 72 переможця, які отримають 34 млн гривень для запуску чи розширення бізнесу та створять 137 нових робочих місць. Середній розмір гранту становить 474 тис. грн. Серед переможців: 50% — учасники бойових дій, 47% — члени сімей УБД або особи з інвалідністю внаслідок війни.

Загалом з квітня 2023 року ветеранські гранти отримали понад 2,5 тис. українців, створивши близько 5 тис. робочих місць. Найпопулярніші напрямки: магазини та майстерні (32%), кафе/кав'ярні (15%) та виробництво товарів (13%).

Результати та перспективи програми

З 2022 року в межах програми "Власна справа" видано 31 тис. мікрогрантів та створено (або знаходяться на етапі створення) 55 тис. нових робочих місць.

Програма продовжує розширюватися. В рамках програми можна отримати мікрогранти до 250 тис. грн на відкриття або розширення бізнесу. Вже з 1 січня 2026 року сума гранту зросте до 350 тис. грн.

Підприємці з восьми прифронтових областей (Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської, Чернігівської та Сумської) можуть отримати грант до 500 тис. грн.

Крім того, передбачено грант до 1 мільйона гривень на створення приватного закладу дошкільної освіти та на розвиток креативної індустрії. Також до 1 мільйона гривень можуть отримати учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни або члени їх сімей, в рамках ветеранського напрямку.

Молодь віком до 25 років може отримати грант розміром до 150 тисяч гривень, а з 1 січня 2026 року сума гранту зросте до 200 тис. грн. Подати заявку на учать у програмі можна через портал "Дія".

Нагадаємо, 21-ша хвиля програми "Власна справа" надала фінансову підтримку 434 підприємцям на загальну суму понад 120 мільйонів гривень,. Завдяки цим коштам бізнес створить понад 660 нових робочих місць.