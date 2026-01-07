Запланована подія 2

Украина увеличивает поддержку предпринимателей: какие суммы грантов доступны с 1 января 2026 года

Depositphotos

В течение 2025 года государство инвестировало 2,7 млрд грн в развитие малого бизнеса через программу "Собственное дело". С 1 января 2026 года Минэкономики увеличивает суммы микрогрантов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Всего за 2025 год эти микрогранты получили 10,6 тысяч предпринимателей, что обеспечит создание примерно 17 тысяч новых рабочих мест в разных регионах Украины.

Особое внимание уделили защитникам — 1,6 тысяч ветеранов и их родных получили 766 млн грн грантовых средств. Это позволит создать 3 тыс. рабочих мест.

Новые суммы и условия с 1 января 2026 года

С началом 2026 г. правительство увеличивает размеры микрогрантов и изменяет требования к их получению. Теперь предприниматели могут рассчитать следующую поддержку:

  • 100 тыс. грн - без обязательного создания рабочих мест;
  • 200 тыс. грн — при трудоустройстве одного человека (для молодежи 18–25 лет это требование не обязательно);
  • 350 тыс. грн — при создании по меньшей мере двух рабочих мест.

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев подчеркнул, что расширение программы позволит обеспечить стабильную работу общин и увеличить налоговые поступления в бюджет даже в сложных военных условиях.

Льготы для ветеранов

Наибольшие суммы предусмотрены для ветеранов, членов их семей и семей погибших Защитников - они могут получить до 1 млн. грн .

Для этой категории государство ввело особые условия: финансирование покрывает 70% проекта, а обязательства за грантом приостанавливаются в случае мобилизации собственника бизнеса или попадания в плен.

В 2026 году государство определило четкие отраслевые приоритеты. Поддержку будут в первую очередь получать проекты в сфере производства, креативных индустрий и открытие частных детских садов.

Отдельный фокус направлен на развитие предпринимательства в прифронтовых регионах, что критически важно для экономической устойчивости территорий.

Напомним, по результатам 23-й волны грантовой программы "Собственное дело", финансирование получат 389 предпринимателей. Государство инвестирует в эти проекты 118 млн. гривен, что позволит создать более 630 новых рабочих мест в разных уголках страны.

Автор:
Татьяна Бессараб