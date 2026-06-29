Уряд розширив програму грантів для бізнесу: додали Одеську область і Славутич

Уряд розширив програму грантів для підприємців у прифронтових регіонах. Відтепер отримати до 500 тис. грн на відкриття або розвиток власної справи можуть також підприємці з Одеської області та міста Славутич.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Дію".

Програма передбачає надання грантів для бізнесу в регіонах, які зазнають найбільшого впливу війни. Раніше вона діяла для підприємців із Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської, Чернігівської та Сумської областей.

Розмір фінансування залежить від кількості створених робочих місць:

до 300 тис. грн — за умови створення одного робочого місця;

до 500 тис. грн — за умови створення щонайменше двох робочих місць.

Окрема програма діє для молоді віком до 25 років. Вона передбачає грант до 150 тис. грн без обов’язкової вимоги щодо створення нових робочих місць.

Отримані кошти можна використати на закупівлю обладнання, сировини та матеріалів, а також на оренду приміщень для ведення бізнесу.

Подати заявку можуть громадяни, які планують започаткувати власну справу, чинні фізичні особи-підприємці та компанії. Однією з умов участі є відсутність діяльності на тимчасово окупованих територіях та заборгованості перед державою.

Для отримання гранту необхідно подати заявку та бізнес-план через портал "Дія", пройти співбесіду в центрі зайнятості та дочекатися рішення щодо фінансування.

Зауважимо, в Україні оновлюють програму підтримки малого бізнесу "Власна справа", яка працює в межах політики "Зроблено в Україні". З 1 вересня 2026 року вона переходить на нову модель фінансування, що передбачає розширення можливостей як для старту, так і для масштабування бізнесу.