За неделю предприниматели получили 3,9 млрд грн по программе "5-7-9%"

В Украине продолжается активное финансирование микро-, малого и среднего бизнеса в рамках ключевой государственной инициативы по доступному капиталу. За прошедшую неделю представители предпринимательского сектора получили от 48 уполномоченных банков 844 льготных кредита на общую сумму 3,9 миллиарда гривен. При этом государственные финансовые учреждения выдали 471 кредит в сумме 1,6 миллиарда гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на официальные данные Министерства финансов Украины.

В целом с начала 2026 года по программе "5-7-9%" предпринимателям было согласовано и выдано 16361 кредит на общую сумму 71,5 миллиарда гривен. Доля государственных банков в этом объеме составила 10 416 кредитов на 30,7 миллиарда гривен.

Распределение финансирования за время действия военного положения

С момента введения военного положения в Украине бизнес получил 116 049 льготных кредитов, суммарный объем которых достиг 441,9 миллиарда гривен (в том числе 82 683 кредита на 215,9 миллиарда гривен пришлись на государственный банковский сектор).

Инфографика государственной поддержки ММСП/Министерство финансов Украины

По состоянию на 1 июня 2026 г. эти средства были направлены на следующие цели:

Кредитование в зоне высокого военного риска: 79,07 млрд. грн.;

Финансирование оборотного капитала: 87,06 млрд. грн;

Переработка сельскохозяйственной продукции: 75,48 млрд. грн.;

Инвестиционные цели: 66,85 млрд. грн;

Антивоенные цели: 56,79 млрд грн;

Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей: 56,31 млрд. грн;

Финансирование энергосервиса: 6,91 млрд. грн.

Всего с момента официального старта программы было подписано 150 871 кредитного договора на общую сумму 531,6 миллиарда гривен. Государство подтверждает, что продолжает своевременно осуществлять все необходимые компенсационные выплаты в пользу коммерческих банков для поддержки льготных ставок для предпринимателей.

С 1 января 2026 непосредственной реализацией программы занимается Национальное учреждение развития (НУР). Эта структура была создана в результате официальной институциональной трансформации бывшего Фонда развития предпринимательства. Министерство финансов полностью уполномочено управлять государственными корпоративными правами в уставном капитале НУР.

Напомним, на прошлой неделе бизнес получил еще 4 миллиарда гривен льготных кредитов. В течение позапрошлой отчетной недели украинские финучреждения выдали представителям микро-, малого и среднего предпринимательства 913 льготных ссуд. Постоянный спрос на оборотные и инвестиционные средства подтверждает, что программа остается ключевым инструментом для сохранения рабочих мест и стабилизации экономики в условиях войны.