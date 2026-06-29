В России на фоне нестабильности финансовой системы граждане массово возвращаются к наличным расчетам, отказываясь от банковских карт и безналичных платежей. Эта тенденция набирает обороты гораздо быстрее, чем готовы признать чиновники страны-агрессора.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Службы внешней разведки Украины.

По информации ведомства, в апреле-мае в России доля покупок, оплаченных наличными, возросла до 30,2%. Центральный банк РФ зафиксировал, что в апреле объем бумажных денег на руках у населения увеличился на 14% в годовом исчислении и достиг 20 трлн рублей ($275,9 млрд).

Чаще всего россияне используют наличные деньги для оплаты ремонтных услуг, покупки автотоваров, в гостиничном бизнесе и транспортных перевозках. Главными причинами стали постоянные перебои с мобильной связью и интернетом, а также попытки малого бизнеса РФ укрыться от налогов и снизить расходы на банковские комиссии.

Параллельно крупные российские банки начали урезать кредитные лимиты на карточках из-за снижения доходности сектора и жесткой политики Центробанка. Отток денег из депозитов в наличные деньги создает дополнительное давление на ликвидность финансовых учреждений, заставляя их еще сильнее сворачивать кредитование.

Как отмечают в разведке, банковской системе РФ предстоит дальнейшее падение активности, а сама российская экономика готовится жить в условиях очень узкого финансового коридора.

Напомним, ранее сообщалось, что России не хватает средств на ремонт дорог из-за войны против Украины. Правительство РФ на фоне растущих расходов на армию существенно сокращает финансирование дорожной деятельности, в частности строительства и ремонта федеральных трасс, и из-за дефицита бюджетных средств фактически пытается переложить функции государственных служб на самих граждан.