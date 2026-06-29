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Росіяни масово повертаються до готівки через кризу банківської системи

Рублі
Росіяни масово повертаються до готівки через кризу банківської системи / Unsplash

У Росії на тлі нестабільності фінансової системи громадяни масово повертаються до готівкових розрахунків, відмовляючись від банківських карток і безготівкових платежів. Ця тенденція набирає обертів значно швидше, ніж готові визнати чиновники країни-агресора.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Служби зовнішньої розвідки України.

За інформацією відомства, у квітні-травні в Росії частка покупок, оплачених готівкою, зросла до 30,2%. Центральний банк РФ зафіксував, що у квітні обсяг паперових грошей на руках у населення збільшився на 14% у річному вимірі та сягнув 20 трлн рублів ($275,9 млрд).

Найчастіше росіяни використовують готівку для оплати ремонтних послуг, купівлі автотоварів, у готельному бізнесі та транспортних перевезеннях. Головними причинами стали постійні перебої з мобільним зв’язком та інтернетом, а також намагання малого бізнесу РФ сховатися від податків і зменшити витрати на банківські комісії.

Паралельно великі російські банки почали урізати кредитні ліміти на картках через зниження прибутковості сектора та жорстку політику Центробанку. Відтік грошей із депозитів у готівку створює додатковий тиск на ліквідність фінансових установ, змушуючи їх ще сильніше згортати кредитування.

Як зазначають у розвідці, банківську систему РФ чекає подальше падіння активності, а сама російська економіка готується жити в умовах дуже вузького фінансового коридору.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росії не вистачає коштів на ремонт доріг через війну проти України. Уряд РФ на тлі зростаючих витрат на армію суттєво скорочує фінансування дорожньої діяльності, зокрема будівництва та ремонту федеральних трас, і через дефіцит бюджетних коштів фактично намагається перекласти функції державних служб на самих громадян.

Автор:
Максим Кольц