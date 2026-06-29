Льготные кредиты, гранты и страхование: Минэкономики представило новые инструменты поддержки бизнеса

Министерство экономики представило предпринимателям Киевской и Полтавской областей новые и действующие государственные программы поддержки для возобновления пострадавшего от войны бизнеса. Среди них – кредиты под 0,1%, гранты до 16 млн грн, страхование военных рисков и компенсация расходов работодателей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Минобороны.

Какие программы доступны предпринимателям

С начала полномасштабного вторжения в Киевской области повреждено более тысячи предприятий. Несмотря на это, регион постепенно восстанавливается: только с начала 2026 здесь зарегистрировали более 10 тысяч новых субъектов хозяйствования. Полтавская область, хотя остается относительно безопасным регионом для ведения бизнеса, также ощущает последствия войны. Местные предприятия нуждаются в финансовой поддержке для восстановления производства, ремонта имущества и сохранения рабочих мест.

Именно с этой целью Минэкономики проводит региональные встречи с предпринимателями, в ходе которых разъясняет механизмы государственной поддержки и помогает бизнесу получить доступ к программам обновления.

Как отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тарас Высоцкий, украинский бизнес продолжает работать даже в условиях постоянных военных рисков, обеспечивая людей работой и наполняя местные бюджеты. По его словам, главная задача государства – обеспечить предприятиям понятный механизм получения помощи: от фиксации убытков до привлечения финансирования, грантов, страхования военных рисков и других инструментов поддержки.

Одной из ключевых новаций станет обновление государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%". Уже с 1 июля малый и средний бизнес сможет получать кредиты на восстановление поврежденного или разрушенного имущества под 0,1% годовых в течение первых двух лет. Максимальная сумма финансирования составит 150 млн. грн. При этом такие кредиты не будут учитываться в общий лимит программы, что позволит предприятиям привлекать дополнительные средства именно на восстановление. Подать заявку можно будет в течение двух лет после официальной фиксации повреждения имущества.

Также предпринимателям напомнили о других программах, которые уже действуют в рамках государственной политики "Сделано в Украине".

Основные программы поддержки бизнеса:

Льготные кредиты "5-7-9%". С 1 июля бизнес сможет получить кредит на восстановление поврежденных производственных мощностей под 0,1% в первые два года. Максимальная сумма финансирования – 150 млн грн.

0,1% в первые два года. Максимальная сумма финансирования – 150 млн грн. Гранты на восстановление производства. Предприятия перерабатывающей промышленности могут привлечь до 16 млн. грн. на восстановление производственных мощностей. Государство покрывает до 80% стоимости проекта , остальные 20% финансирует заявитель.

16 млн. грн. на восстановление производственных мощностей. Государство покрывает до 80% стоимости проекта Страхование военных рисков. Для предприятий, работающих на прифронтовых территориях, предусмотрена компенсация до 30 млн. грн. за поврежденное или уничтоженное имущество. Для бизнеса в других регионах Украины действует компенсация до 3 млн. грн. стоимости страховой премии по договорам страхования от военных рисков.

30 млн. грн. 3 млн. грн. стоимости страховой премии по договорам страхования от военных рисков. Программа "Точка опоры". Работодатели могут получить компенсацию затрат на оплату труда работников и уплату единого социального взноса на период возобновления деятельности предприятия.

В ходе встреч предприниматели также получили консультации по условиям участия в программах, необходимому пакету документов и процедуре подачи заявок. За дополнительными разъяснениями они могут обратиться в областные военные администрации, региональные офисы "Сделано в Украине" или банки-партнеры государственных программ.

В совещаниях приняли участие представители Минэкономики, Национального учреждения развития, Экспортно-кредитного агентства, Государственной службы занятости, Киевской и Полтавской областных военных администраций, органов местного самоуправления, банковского сектора и бизнес-сообщества.

Заметим, в Украине обновляется программа поддержки малого бизнеса "Собственное дело", которая работает в рамках политики "Сделано в Украине". С 1 сентября 2026 г. она переходит на новую модель финансирования, предусматривающую расширение возможностей как для старта, так и для масштабирования бизнеса.