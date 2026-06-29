Пільгові кредити, гранти та страхування: Мінекономіки представило нові інструменти підтримки бізнесу

Міністерство економіки представило підприємцям Київської та Полтавської областей нові й чинні державні програми підтримки для відновлення бізнесу, який постраждав від війни. Серед них- кредити під 0,1%, гранти до 16 млн грн, страхування воєнних ризиків і компенсація витрат роботодавців.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міноборони.

Які програми доступні підприємцям

Від початку повномасштабного вторгнення на Київщині пошкоджено понад тисячу підприємств. Попри це, регіон поступово відновлюється: лише з початку 2026 року тут зареєстрували понад 10 тисяч нових суб’єктів господарювання. Полтавська область, хоча й залишається відносно безпечним регіоном для ведення бізнесу, також відчуває наслідки війни. Місцеві підприємства потребують фінансової підтримки для відновлення виробництва, ремонту майна та збереження робочих місць.

Саме з цією метою Мінекономіки проводить регіональні зустрічі з підприємцями, під час яких роз'яснює механізми державної підтримки та допомагає бізнесу отримати доступ до програм відновлення.

Як зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький, український бізнес продовжує працювати навіть в умовах постійних воєнних ризиків, забезпечуючи людей роботою та наповнюючи місцеві бюджети. За його словами, головне завдання держави - забезпечити підприємствам зрозумілий механізм отримання допомоги: від фіксації збитків до залучення фінансування, грантів, страхування воєнних ризиків та інших інструментів підтримки.

Однією з ключових новацій стане оновлення державної програми «Доступні кредити 5-7-9%». Уже з 1 липня малий і середній бізнес зможе отримувати кредити на відновлення пошкодженого чи зруйнованого майна під 0,1% річних протягом перших двох років. Максимальна сума фінансування становитиме 150 млн грн. При цьому такі кредити не враховуватимуться до загального ліміту програми, що дозволить підприємствам залучати додаткові кошти саме на відбудову. Подати заявку можна буде протягом двох років після офіційної фіксації пошкодження майна.

Також підприємцям нагадали про інші програми, які вже діють у межах державної політики "Зроблено в Україні".

Основні програми підтримки бізнесу:

Пільгові кредити "5-7-9%". З 1 липня бізнес зможе отримати кредит на відновлення пошкоджених виробничих потужностей під 0,1% на перші два роки. Максимальна сума фінансування - 150 млн грн.

0,1% на перші два роки. Максимальна сума фінансування - 150 млн грн. Гранти на відновлення виробництва. Підприємства переробної промисловості можуть залучити до 16 млн грн на відновлення виробничих потужностей. Держава покриває до 80% вартості проєкту , решту 20% фінансує заявник.

16 млн грн на відновлення виробничих потужностей. Держава покриває до 80% вартості проєкту Страхування воєнних ризиків. Для підприємств, що працюють на прифронтових територіях, передбачена компенсація до 30 млн грн за пошкоджене або знищене майно. Для бізнесу в інших регіонах України діє компенсація до 3 млн грн вартості страхової премії за договорами страхування від воєнних ризиків.

30 млн грн 3 млн грн вартості страхової премії за договорами страхування від воєнних ризиків. Програма "Точка опори". Роботодавці можуть отримати компенсацію витрат на оплату праці працівників та сплату єдиного соціального внеску на період відновлення діяльності підприємства.

Під час зустрічей підприємці також отримали консультації щодо умов участі у програмах, необхідного пакета документів та процедури подання заявок. За додатковими роз'ясненнями вони можуть звернутися до обласних військових адміністрацій, регіональних офісів "Зроблено в Україні" або банків-партнерів державних програм.

У нарадах взяли участь представники Мінекономіки, Національної установи розвитку, Експортно-кредитного агентства, Державної служби зайнятості, Київської та Полтавської обласних військових адміністрацій, органів місцевого самоврявання, банківського сектору та бізнес-спільноти.

Зауважимо, в Україні оновлюють програму підтримки малого бізнесу "Власна справа", яка працює в межах політики "Зроблено в Україні". З 1 вересня 2026 року вона переходить на нову модель фінансування, що передбачає розширення можливостей як для старту, так і для масштабування бізнесу.