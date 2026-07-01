Государству вернули стратегический хлебокомбинат стоимостью около 170 млн грн: детали дела

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) официально зарегистрировал за собой право собственности на имущественный комплекс филиала "Хлебная база № 87" ГП "Нежинский комбинат хлебопродуктов".

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Офиса генерального прокурора.

На баланс государства вернули 33 здания общей площадью 26 000 кв. м, ранее незаконно перешедших в частные руки.

Решение об изъятии имущества в пользу государства принял Хозяйственный суд Черниговской области по иску Киевской городской прокуратуры. Суды всех трех инстанций подтвердили незаконность отчуждения комплекса, оцененного в 169 млн. грн .

Почему этот объект является критически важным

Стратегический статус: Предприятие включено в список объектов, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины, ведь оно обеспечивает хранение материальных ценностей госрезерва.

Предприятие включено в список объектов, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины, ведь оно обеспечивает хранение материальных ценностей госрезерва. Запрет на продажу Согласно законодательству, этот хлебокомбинат входит в список объектов, которые вообще не подлежат приватизации.

Предыстория сделки

Несмотря на законодательные ограничения, в 2018 году комплекс выбыл из государственной собственности из-за незаконной схемы купли-продажи с последующей перепродажей частным структурам.

Чтобы исправить ситуацию, столичная прокуратура обратилась в суд в интересах Кабинета Министров и Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

В настоящее время судебное решение исполнено в полном объеме, и стратегический актив вернулся под контроль ФГИУ.

Ранее в государственную собственность был возвращен имущественный комплекс ГП "Камянский спиртоводочный комбинат". Стоимость объекта, площадью более 26 тыс. кв. м, составляет 451 млн. грн.