Дело о растрате зерна на 56 миллионов завершено: экс-чиновники Луцкого хлебокомбината получили тюремные сроки

Луцкий хлебокомбинат №2, деревья
ГП "Луцкий комбинат хлебопродуктов №2". / Фонд госимущества

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда подтвердил законность приговоров, вынесенных бывшему директору ГП "Луцкий комбинат хлебопродуктов №2" Степану Москвичу и эксначальнику элеватора Леониду Тимофеюку. Их признали виновными в растрате имущества ПАО "Аграрный фонд" — 26 тысяч тонн зерна на сумму 56 миллионов гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Верховный Суд полностью отклонил апелляционные жалобы стороны защиты и согласился с доводами прокурора САП. Решение суда окончательно и не подлежит обжалованию.

По этому решению, Москвич получил 10 лет лишения свободы и конфискацию всего имущества, включающего более 50 объектов недвижимости и автомобиль BMW X5. Его сообщнику, Тимофеюку, назначено наказание в виде 7,5 лет заключения с конфискацией части имущества. Оба осужденных также лишены права занимать руководящие должности в течение трех лет.

Что известно о деле?

Дело, по версии следствия, началось в 2014 году, когда должностные лица "Луцкого КХП №2", злоупотребляя своим должностным положением, осуществили растрату зерна государственного ПАО "Аграрный фонд" в количестве 26 тыс. тонн (что находилось на хранении предприятия) чем повлекли предприятию убытки на сумму больше. Обвинительный акт был передан в ВАКС, который и вынес первые приговоры , однако сторона защиты не согласилась с решением и подала апелляцию.

Напомним, в августе Высший антикоррупционный суд объявил приговоры бывшему главному инженеру ГП "Национальная киностудия художественных фильмов имени Александра Довженко" и гендиректору частной компании, разоблаченным на хищении более 4,4 млн грн средств госпредприятия.

Автор:
Татьяна Ковальчук