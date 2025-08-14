Заключение и конфискация имущества: суд вынес приговоры за хищение 4,4 млн грн на киностудии Довженко

Высший антикоррупционный суд объявил приговоры бывшему главному инженеру ГП "Национальная киностудия художественных фильмов имени Александра Довженко" и гендиректору частной компании, разоблаченным на хищении более 4,4 млн грн средств госпредприятия.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на сообщение Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Речь идет о бывшем главном инженере Тимофее Пархоменко и экс-директоре "Эм.Ай.Кей." Максиме Минчуке (согласно данным YouControl, по состоянию на данный момент гендиректором является Константин Минчук, но и Максим, и Константин Минчуки – бенефициары этой компании).

Тимофей Пархоменко признан виновным в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением и приговорен к семи годам и шести месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества и трехлетним запретом занимать руководящие должности.

Максим Минчук признан виновным в легализации доходов и хищении средств, ему назначено восемь лет и шесть месяцев заключения с конфискацией имущества и аналогичным запретом на занятие руководящих должностей.

Приговор вступит в законную силу через 30 дней, если не будет обжалован.

Детали дела

По данным следствия, в ноябре 2018 года "Киностудия имени Довженко" объявила открытые торги на закупку телевизионного и аудио-визуального оборудования. До этого тогдашний гендиректор частной компании договорился с главным инженером госпредприятия о "сотрудничестве" – компания выиграла тендер и заключила договор, не предусматривавший штрафов за задержку поставки оборудования.

По условиям тендера оборудование должны были поставить до конца 2018 года, однако этого не произошло. В свою очередь главный инженер сообщил руководству о якобы выполнении поставки, и госпредприятие оплатило оборудование, которое фактически не получило.

Снабжение части оборудования произошло только в апреле 2019 года и не в полном объеме. Стоимость непоставленного и оплаченного оборудования превышает 4,4 млн грн, и именно о завладении этими средствами речь шла в деле. Суд признал действия обоих обвиняемых умышленными и направленными на незаконное присвоение государственных средств.