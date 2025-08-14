Ув'язнення та конфіскація майна: суд виніс вироки за розкрадання 4,4 млн грн на кіностудії Довженка

Вищий антикорупційний суд оголосив вироки колишньому головному інженеру ДП "Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка" та гендиректору приватної компанії, яких було викрито на розкраданні понад 4,4 млн грн коштів держпідприємства.

Про це пише Delo.ua з посиланням на повідомлення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Йдеться про колишнього головного інженера Тимофія Пархоменка та ексдиректора "Ем.Ай.Кей." Максима Мінчука (згідно з даними YouControl, станом на зараз гендиректором є Костянтин Мінчук, але і Максим, і Костянтин Мінчуки – бенефіціари цієї компанії).

Тимофія Пархоменка визнано винним у розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем і засуджено до сім років і шість місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна та трирічною забороною обіймати керівні посади.

Максима Мінчука визнано винним у легалізації доходів та розкраданні коштів, йому призначено вісім років і шість місяців ув'язнення з конфіскацією майна та аналогічною забороною на зайняття керівних посад.

Вирок набере законної сили через 30 днів, якщо не буде оскаржено.

Деталі справи

За даними слідства, у листопаді 2018 року "Кіностудія імені Довженка" оголосила відкриті торги на закупівлю телевізійного та аудіо-візуального обладнання. До цього тодішній гендиректор приватної компанії домовився з головним інженером держпідприємства про "співпрацю" – компанія виграла тендер і уклала договір, який не передбачав штрафів за затримку поставки обладнання.

За умовами тендеру обладнання мали поставити до кінця 2018 року, проте цього не сталося. Своєю чергою головний інженер повідомив керівництво про нібито виконання поставки, і держпідприємство сплатило за обладнання, яке фактично не отримало.

Постачання частини обладнання відбулося лише у квітні 2019 року і не в повному обсязі. Вартість непоставленого та оплаченого обладнання перевищує 4,4 млн грн, і саме про заволодіння цими коштами йшлося в справі. Суд визнав дії обох обвинувачених умисними та спрямованими на незаконне привласнення державних коштів.