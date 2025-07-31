Вибито 90 вікон: ракетний удар РФ пошкодив легендарну кіностудію ім. Довженка в Києві

Національна кіностудія імені Олександра Довженка, що є однією з найстаріших у світі, зазнала пошкоджень унаслідок масованого ракетного обстрілу з боку РФ у ніч із 30 на 31 липня.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Державне агентство України з питань кіно.

Зазначається, що під час ранкового ракетного удару пошкоджено виробничі приміщення студії та частково — будівлю готелю. Вибухова хвиля вибила близько 90 вікон. Це наймасштабніші руйнування для кіностудії з початку повномасштабного вторгнення, але, на щастя, людських жертв немає.

"Ці збитки – не просто матеріальні, а цілеспрямована спроба ворога стерти пам’ять і культурні коди, які формувалися століттями. Росія вкотре демонструє, що війна спрямована не лише проти народу, а й проти спадщини, культури та майбутнього України", – підкреслюється у повідомленні.

Про кіностудію Довженка

Національна кіностудія імені Олександра Довженка — це культурний символ України з більш ніж сторічною історією, вона стала осередком українського поетичного кіно і центром культурного спротиву у найскладніші часи.

Тут народилися легендарні фільми, зокрема "Земля", "Ентузіязм (Симфонія Донбасу)", "Тіні забутих предків" — стрічки, що здобули світове визнання і залишаються класикою кіномистецтва.

Нагадаємо, сьогодні, 31 липня, вночі ворог атакував столицю ракетами та дронами. Найбільше постраждали Святошинський і Солом’янський райони. Один з ударів прийшовся по житловій багатоповерхівці: зруйновано цілий під’їзд. Загинуло вісім людей, кількість постраждалих зростає.