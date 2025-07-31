Выбиты 90 окон: ракетный удар РФ повредил легендарную киностудию им. Довженко в Киеве

Национальная киностудия имени Александра Довженко, которая является одной из старейших в мире, получила повреждения в результате массированного ракетного обстрела со стороны РФ в ночь с 30 на 31 июля.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственное агентство Украины по вопросам кино.

Отмечается, что во время утреннего ракетного удара повреждены производственные помещения студии и частично здание отеля. Взрывная волна выбила около 90 окон. Это самые масштабные разрушения для киностудии с начала полномасштабного вторжения, но, к счастью, человеческих жертв нет.

"Этот ущерб - не просто материальный, а целенаправленная попытка врага стереть память и культурные коды, которые формировались веками. Россия в очередной раз демонстрирует, что война направлена не только против народа, но и против наследия, культуры и будущего Украины", - подчеркивается в сообщении.

О киностудии Довженко

Национальная киностудия имени Александра Довженко — это культурный символ Украины с более чем столетней историей, она стала центром украинского поэтического кино и центром культурного сопротивления в самые сложные времена.

Здесь родились легендарные фильмы, в частности "Земля", "Энтузиязм (Симфония Донбасса)", "Тени забытых предков" - ленты, получившие мировое признание и остающиеся классикой киноискусства.

Напомним, сегодня, 31 июля, ночью враг атаковал столицу ракетами и дронами. Больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы. Один из ударов пришелся по жилому многоэтажному дому: разрушен целый подъезд. Погибло восемь человек, количество пострадавших растет.