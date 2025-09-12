Запланована подія 2

Суд принял банкротство Салтовского хлебзавода: открыта процедура ликвидации

суд, рука, молоток
"Салтовский хлебзавод" банкрот / Freepik

Хозяйственный суд Днепропетровской области признал ООО "Салтовский хлебзавод" банкротом и открыл ликвидационную процедуру предприятия сроком 12 месяцев.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в определении суда.

Салтовский хлебзавод объявлен банкротом

По информации издания Гвара медиа, ООО "Салтовский хлебзавод" имеет долги перед компанией "Торговый дом "Новаагро" на сумму свыше 1 млн грн.

Из них 30,2 тыс. грн составляет судебный сбор, 72 тыс. грн – аванс арбитражному управляющему, а остальные – более 1,9 млн грн основной задолженности.

В июне 2025 г. суд признал завод банкротом и открыл ликвидационную процедуру сроком на один год.

Главное управление ГНС в Днепропетровской области подало ходатайство с просьбой проверить финансовое состояние завода и предоставить документы за 2018-2025 годы. Налоговики также предлагают отложить утверждение ликвидационного баланса до завершения проверки и проверить возможные признаки фиктивного банкротства.

В апреле 2024 года хозяйственный суд Киева утвердил план досудебной санации ритейлера бытовой техники и электроники Eldorado.ua (ООО "Диеса"), что гарантирует возмещение 30% требований кредиторов и позволит ритейлеру избежать процедуры банкротства.

Автор:
Ольга Опенько