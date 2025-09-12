Суд ухвалив банкрутство Салтівського хлібзаводу: відкрито процедуру ліквідації

Господарський суд Дніпропетровської області визнав ТОВ “Салтівський хлібзавод” банкрутом і відкрив ліквідаційну процедуру підприємства строком на 12 місяців.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в ухвалі суду.

Салтівський хлібзавод оголошено банкрутом

За інформацією видання Гвара медіа, ТОВ "Салтівський хлібзавод" має борги перед компанією "Торговий будинок "Новаагро" на суму понад 1 млн грн.

З них 30,2 тис. грн становить судовий збір, 72 тис. грн – аванс арбітражному керуючому, а решта – понад 1,9 млн грн основної заборгованості.

У червні 2025 року суд визнав завод банкрутом і відкрив ліквідаційну процедуру строком на один рік.

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області подало клопотання з проханням перевірити фінансовий стан заводу та надати документи за 2018–2025 роки. Податківці також пропонують відкласти затвердження ліквідаційного балансу до завершення перевірки та перевірити можливі ознаки фіктивного банкрутства.

