Суд ухвалив банкрутство Салтівського хлібзаводу: відкрито процедуру ліквідації

суд, рука, молоток
"Салтівський хлібзавод" банкрут / Freepik

Господарський суд Дніпропетровської області визнав ТОВ “Салтівський хлібзавод” банкрутом і відкрив ліквідаційну процедуру підприємства строком на 12 місяців. 

Як пише Delo.ua, про це йдеться в ухвалі суду.

Салтівський хлібзавод оголошено банкрутом

За інформацією видання Гвара медіа, ТОВ "Салтівський хлібзавод" має борги перед компанією "Торговий будинок "Новаагро" на суму понад 1 млн грн.

З них 30,2 тис. грн становить судовий збір, 72 тис. грн – аванс арбітражному керуючому, а решта – понад 1,9 млн грн основної заборгованості.

У червні 2025 року суд визнав завод банкрутом і відкрив ліквідаційну процедуру строком на один рік.

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області подало клопотання з проханням перевірити фінансовий стан заводу та надати документи за 2018–2025 роки. Податківці також пропонують відкласти затвердження ліквідаційного балансу до завершення перевірки та перевірити можливі ознаки фіктивного банкрутства.

У квітні 2024 року господарський суд Києва затвердив план досудової санації ритейлера побутової техніки та електроніки Eldorado.ua (ТОВ "Дієса"), що гарантує відшкодування 30% вимог кредиторів і дасть змогу ритейлеру уникнути процедури банкрутства. 

Автор:
Ольга Опенько