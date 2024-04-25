Господарський суд затвердив план досудової санації "Ельдорадо": кредитори незадоволені

Господарський суд Києва затвердив план досудової санації ритейлера побутової техніки та електроніки Eldorado.ua (ТОВ "Дієса"), що гарантує відшкодування 30% вимог кредиторів і дасть змогу ритейлеру уникнути процедури банкрутства.

Про це повідомили в пресслужбі Ario Law Firm, передає "Інтерфакс-Україна".

Там уточнили, що кредитори "Ельдорадо" гарантовано отримають 30%, ще 40% вони отримають після одержання відшкодування від країни-агресора Росії за завдані широкомасштабною війною збитки, а останні 30% підлягають списанню.

"Зазначимо, що станом на сьогодні вже є одне рішення суду про стягнення з РФ на користь ТОВ "Дієса" понад $3,5 млн", - пояснили у пресслужбі.

Кредитори не згодні з рішенням суду

Нагадаємо, 22 вересня 2023 року під час загальних зборів кредитори "Ельдорадо", які володіють понад 60% вимог від загальної заборгованості, схвалили план санації боргу на понад 1 млрд грн.

Наразі представники кредиторів "Ельдорадо", які охоплюють дистриб'юторів і світові бренди з виробництва електроніки та побутової техніки, не погоджуються з досудовою санацією і вимагають санації в рамках процедури банкрутства. Серед підписантів - ТОВ "ЮК Дистрибьюшн", ТОВ "Комел", ТОВ "Маккон", ТОВ "Техніка для бізнесу", ТОВ "Делонгі Україна".

"Суддя лише за два засідання розглянув цю справу, а це дуже короткий термін для її масштабів, і також кредиторам ніхто так і не надав чіткої відповіді, як саме ТОВ "Дієса" планує виплачувати борги", – кажуть у пресслужбі ТОВ "ЮК Дистрибьюшн", повідомляє Forbes.

Ще до повномасштабного вторгнення "Ельдорадо" був збитковим

У ТОВ "ЮК Дистрибьюшн" кажуть, що мережа "Ельдорадо" ще до війни була збитковою.

"Історія про виплату частини боргу за рахунок відшкодувань з боку Росії — це маніпуляції, аби уникнути процедури банкрутства, яка є нормальною в усьому світі та гарантує повернення боргів", — заявили у компанії.

Видання пише, що до повномасштабного вторгнення у 2022 році Forbes оцінював мережу "Ельдорадо" приблизно у 100 мільйонів доларів. Станом на серпень 2023-го оцінка впала до 45 мільйонів доларів.

У 2021-му за виторгом мережа посідала третє місце після Comfy та "Фокстроту".

За підрахунками у середині 2023 року CEO мережі "Комп’ютерний всесвіт" Павла Карачевського, раніше Eldorado займало частку 10–12% на ринку, нині вона впала до 1–6%.

Виторг ТОВ "Дієса" у 2021 році становив 14,2 млрд грн, у 2022-му – 7,3 млрд грн. У 2023 році падіння прискорилося: продажі за шість місяців – трохи більше 1 млрд грн. Кількість співробітників скоротилася більш ніж на 40% з довоєнних 3518 людей.

Довідка

Перший магазин "Ельдорадо" в Україні було відкрито 1999 року в Києві. Станом на серпень 2023 року в мережі Eldorado.ua було 70 магазинів у 49 містах.

ТОВ "Дієса" створено 2009 року, статутний капітал - 70 тис. грн. Згідно з Єдиним держреєстром юридичних осіб і фізосіб-підприємців, власником є ТОВ "Потнеф ентерпрайзіс лімітед" (100%), а кінцевим бенефіціаром зазначений Крісталл Александроу Папа (Кіпр).