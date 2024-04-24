ТРЦ "Гулівер" у Києві планують відібрати у власника "Ельдорадо" і передати в АРМА

Офіс генерального прокурора ініціював передачу торговельно-офісного центру "Гулівер" у Києві бізнесмена та власника мережі магазинів "Ельдорадо" Віктора Поліщука в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку й управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Про це "Радіо Свобода" повідомили у пресцентрі "Судової влади України".

Справа про несплату податків на суму 146 млн грн

Зазначається, що відповідне клопотання прокурори подали до Шевченківського районного суду Києва в межах кримінального розслідування Бюро економічної безпеки щодо ухилення керівництвом ТРЦ від сплати податків на суму 146 мільйонів гривень.

Судове засідання призначене на 26 квітня.

9 квітня 2024 року Київський апеляційний суд задовольнив клопотання прокурора ОГП і наклав арешт на майно ТОВ "Три О", зокрема торговельно-офісний комплекс "Гулівер" у Києві загальною площею 151,8 тисячі квадратних метрів.

Як йдеться в тексті попередніх судових рішень, правоохоронці встановили, що протягом 2019-2021 років дирекція "Гуліверу" уклала низку договорів із підконтрольними субпідрядними товариствами, в тому числі з ознаками "фіктивності" та "транзитності", на отримання різноманітних послуг і придбання матеріальних цінностей тощо.

Це клопотання – в межах розслідування детективів Бюро економічної безпеки, які у 2023 році повідомили про підозру генеральній директорці фірми "Три О" Ірині Круппі в ухиленні від сплати податків на суму 146 млн грн.

ТРЦ "Гулівер" належить дружині Поліщука

Торговельно-розважальним і бізнес-центром "Гулівер" керує дружина бізнесмена Поліщука – Лілія Різва, а компанія "Три О" (юридична назва комплексу) є формальним власником – в реєстрі зазначений її двоюрідний брат.

Утім, про те, що саме Поліщук є власником комплексу, неодноразово повідомляли ЗМІ із посиланням на численні джерела на ринку. У своєму розслідуванні "Схеми" опублікували договір поруки по кредиту за "Гулівер", особисто підписаний Віктором Поліщуком.

Раніше "Схеми" у розслідуванні виявили те, що власник "Гуліверу" заборгував державним "Ощадбанку" й "Укрексімбанку" близько 14 мільярдів гривень, які має повернути до 2044 року – за умовами реструктуризації цього боргу на пільгових для позичальника умовах. Але через повну зупинку виплат у перший рік повномасштабного вторгнення, державні банки вже недоотримали від його структур близько 500 мільйонів гривень.

Нацполіція розпочала розслідування щодо власника "Гулівера" і "Ельдорадо"

Журналісти встановили, що під час воєнного стану Поліщук декілька разів виїжджав за кордон на підставі документів із ознаками підробки. Бізнесмен подавався в систему "Шлях" як водій-волонтер, але не привозив заявлену допомогу, а іноземна компанія, яка нібито мала її передати, заявила, що не робила цього і її ім’ям скористались без відома організації. Також Віктор Поліщук двічі виїжджав за кермом вантажівки, влаштовуючись у штат фірми-перевізника на посаду водія, але обидва рази вантажів не привозив, а повертався в Україну вже на своєму пасажирському "Мерседесі".

Після виходу журналістського розслідування Нацполіція і САП розпочали два кримінальних провадження. Зокрема, Спеціалізована антикорупційна прокуратура зареєструвала провадження за статтею "зловживання владою або службовим становищем".

Хто такий Віктор Поліщук

Віктору Поліщуку 47 років. Перед початком повномасштабного вторгнення Росії він посідав 36 місце у списку найзаможніших українців у рейтингу Forbes.

Пік розвитку його бізнесу припав на часи президентства Віктора Януковича. Поліщука називали одним із "гаманців" так званої "сім’ї" – олігархічно-політичного клану колишнього президента-втікача. Саме тоді Поліщук набув великих активів у сфері фінансів, роздрібної торгівлі й нерухомості.

Згодом з’явилася інформація про родинні зв’язки його дружини Лілії Різвої з Кремлем. Виявилося, що вона є племінницею дружини Дмитра Медведєва – експрезидента РФ, а нині – заступника голови Ради безпеки Росії.