Співвласник ТРЦ Cosmo Multimall придбав офіс колишнього Сбербанку

На аукціоні з продажу офісу колишнього Сбербанку переміг співвласник ТРЦ Cosmo Multimall Олег Вишняков. Саме він запропонував найвищу ціну за нього – 84,4 млн.

Про це йдеться у результатах аукціону на платформі "Прозорро.Продажі", інформує Forbes.

Зазначається, що Фонд гарантування вкладів продав приміщення АТ "МР Банк" на вулиці Великій Васильківській, 85-87 у центрі Києва.

З даних YouControl відомо, що до початку 2023 року "МР Банк" називався ПАТ "Сбербанк Росії".

На аукціоні перемогло ТОВ "Космополіт 2016", співвласником якого, за даними YouControl, є Олег Вишняков. Він і запропонував найвищу ціну – 84,4 млн грн. Водночас початкова ціна аукціону становила 83,5 млн грн. Станом на 19 квітня 2024-го очікується підписання договору з переможцем.

Крім того, на аукціон були виставлені нежитлові приміщення загальною площею 1004 кв.м, три кондиціонери, світильник та прожектор.

Нагадаємо, що з 2017 року за рішенням РНБО українська "дочка" "Сбербанку Росії" перебувала під санкціями. Їй заборонялося у будь-якій формі виводити капітал на користь російських материнських структур, тож банк поступово скорочував діяльність.

Національний банк України вирішив відкликати ліцензії та ліквідувати МР Банк, а також Промінвестбанк, ще 25 лютого, на наступний день після початку російського військового вторгнення в Україну. Через це банки перейшли в розпорядження ФГВФО, який намагається продавати їхнє майно, аби розрахуватися з їхніми кредиторами.

З іншого боку, 12 травня Верховна Рада схвалила указ президента Володимира Зеленського, яким було введено в дію зазначене рішення РНБО про примусову конфіскацію Промінвестбанку, що належав російській державній корпорації "ВЕБ.РФ", та МР Банку ("дочки" "Сбербанку Росії").

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб вперше виставив на продаж колишній офіс Сбербанку в Києві у грудні 2022 року.

Фото: ua.depositphotos.com