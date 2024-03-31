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ФГВФО виставить на продаж 28 земельних ділянок, які належали Укрбудінвестбанку

ФГВФО виставить на продаж 28 земельних ділянок, які належали Укрбудінвестбанку
Фото: facebook / ukrbudinvestbank

Протягом 3-5 квітня 2024 року в системі Prozorro.Продажі відбудуться аукціони з продажу активів АТ "Укрбудінвестбанк", що ліквідується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Окремими лотами на торги виставляються 28 земельних ділянок у Київській області: по 10 ділянок – 3 та 4 квітня, 8 ділянок – 5 квітня.

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Про це йдеться у пресрелізі Фонду.

Зазначається, що всі виставлені на аукціони ділянки розташовані в с. Музичі Києво-Святошинського району Київської області (20 хв на авто від Києва). Цільове призначення – землі житлової та громадської забудови. Загальна площа виставлених на торги ділянок становить 7,01 га.

"Поряд протікає річка Ірпінь, а в самому селі є кілька озер, тому активи можуть зацікавити тих, хто шукає ділянку, наприклад, під будівництво приватного будинку", - повідомляють у ФГВФО.

До кожного лоту, окрім земельної ділянки, також включено основні засоби.

Також у Фонді зауважують, що торги будуть проходити за англійською моделлю аукціону. Участь у них можуть узяти як юридичні, так і фізичні особи, окрім Російської Федерації або осіб, пов'язаних з державою-агресором.

Кошти, отримані від продажу активів, будуть спрямовані на задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються.

Ліквідація УБІБ: причини

У серпні 2023 року НБУ відніс Укрбудінвестбанк до категорії проблемних у звʼязку з тим, що фінустанова не виконала рішення регулятора про обмеження здійснення окремих видів операцій.

Як зазначали в Нацбанку, після цього фінансовий стан УБІБ суттєво погіршився, а менеджмент та власники не вжили належних заходів для запобігання настання неплатоспроможності. 

Через те, що Укрбудінвестбанк, зокрема, не виконав письмову вимогу НБУ, не врахував у повному обсязі зауваження до плану заходів, не здійснив дієвих заходів щодо поліпшення фінансового стану та приведення своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства, 7 вересня його було визнано неплатоспроможним.

3 жовтня Фонд гарантування вкладів надіслав Нацбанку пропозицію про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Укрбудінвестбанку відповідно до плану врегулювання неплатоспроможної фінустанови, і вже 5 жовтня було вирішено відкликати його банківську ліцензію та ліквідувати.

Хто власник Укрбудінвестбанку

Раніше співвласником УБІБу був зять народної депутатки Юлії Тимошенко Артур Чечоткін, якому належало 46,31% акцій банку. Однак у червні 2020 року він продав свою частку й вийшов зі складу акціонерів.

Згідно з даними станом на 1 січня 2023 року, власниками фінустанови є Світлана Дем’яненко (74,93%), Юлія Подгорниц, Людмила Міневич (по 9,9%) і Наталя Шишова (5,27%).

Автор:
Ольга Колесніченко