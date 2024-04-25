Хозяйственный суд утвердил план досудебной санации "Эльдорадо": кредиторы недовольны

Хозяйственный суд Киева утвердил план досудебной санации ритейлера бытовой техники и электроники Eldorado.ua (ООО "Диеса"), что гарантирует возмещение 30% требований кредиторов и позволит ритейлеру избежать процедуры банкротства.

Об этом сообщили в пресс-службе Ario Law Firm, передает "Интерфакс-Украина".

Там уточнили, что кредиторы "Эльдорадо" гарантированно получат 30%, еще 40% они получат после получения возмещения от страны-агрессора России за нанесенный широкомасштабной войной ущерб, а последние 30% подлежат списанию.

"Отметим, что по состоянию на сегодняшний день уже есть одно решение суда о взыскании с РФ в пользу ООО "Диеса" свыше $3,5 млн", - пояснили в пресс-службе.

Кредиторы не согласны с решением суда

Напомним, 22 сентября 2023 года во время общего собрания кредиторы "Эльдорадо", владеющие более 60% требований от общей задолженности, одобрили план санации долга более чем на 1 млрд грн.

Представители кредиторов "Эльдорадо", которые охватывают дистрибьюторов и мировые бренды по производству электроники и бытовой техники, не соглашаются с досудебной санацией и требуют санации в рамках процедуры банкротства. Среди подписантов – ООО "ЮК Дистрибьюшн", ООО "Комел", ООО "Маккон", ООО "Техника для бизнеса", ООО "Делонги Украина".

"Судья только за два заседания рассмотрел это дело, а это очень короткий срок для его масштабов, и также кредиторам никто так и не дал четкого ответа, как именно ООО "Диеса" планирует выплачивать долги", - говорят в пресс-службе ООО "ЮК Дистрибьюшн", сообщает Forbes.

Еще до полномасштабного вторжения "Эльдорадо" был убыточным

В ООО "ЮК Дистрибьюшн" говорят, что сеть "Эльдорадо" еще до войны была убыточна.

"История о выплате части долга за счет возмещений со стороны России — это манипуляции, чтобы избежать процедуры банкротства, которая является нормальной во всем мире и гарантирует возврат долгов", — заявили в компании.

Издание пишет, что до полномасштабного вторжения в 2022 году Forbes оценивал сеть "Эльдорадо" примерно в 100 миллионов долларов. По состоянию на август 2023 года оценка упала до 45 миллионов долларов.

В 2021-м по выручке сеть занимала третье место после Comfy и "Фокстрота".

По подсчетам в середине 2023 года CEO сети "Компьютерная вселенная" Павла Карачевского, ранее Eldorado занимало долю 10-12% на рынке, сейчас она упала до 1-6%.

Выручка ООО "Диеса" в 2021 году составила 14,2 млрд грн, в 2022-м - 7,3 млрд грн. В 2023 году падение ускорилось: продажи за шесть месяцев – чуть больше 1 млрд грн. Число сотрудников сократилось более чем на 40% из довоенных 3518 человек.

Справка

Первый магазин "Эльдорадо" в Украине был открыт в 1999 году в Киеве. По состоянию на август 2023 года в сети Eldorado.ua было 70 магазинов в 49 городах.

ООО "Диеса" создано в 2009 году, уставный капитал - 70 тыс. грн. Согласно Единому госреестру юридических лиц и физлиц-предпринимателей, владельцем является ООО "Потнеф энтерпрайзис лимитед" (100%), а конечным бенефициаром указан Кристалл Александроу Папа (Кипр).