На аукціон виставлено активи 10 банків-банкрутів на 346,2 млн грн: яке майно піде з молотка

Впродовж цього тижня (з 8 по 12 вересня) у системі Prozorro.Продажі запланований продаж активів 10 банків-банкрутів. Початкова ціна реалізації всіх лотів становить 346,2 млн грн.

Із зазначеної суму 256,3 млн грн виставлено права вимоги за кредитами, на 88,9 млн грн — об’єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто та інші основні засоби. Крім того, дебіторська заборгованість перед банками виставлена на продаж за 1 млн грн, цінні папери — за 0,05 млн грн.

Так, з молотка підуть активи таких банків:

– на загальну суму 0,2 млн грн, з яких майже за всю суму, 0,2 млн грн, на продаж виставлено транспортний засіб, за 0,0003 млн грн – дебіторську заборгованість перед банком; АТ "Банк Форвард" – за стартовою ціною 0,001 млн грн на продаж виставлено дебіторську заборгованість перед банком.

Усі кошти, отримані від продажу цих активів, будуть спрямовані на розрахунки з кредиторами ліквідованих банків, що є ключовою функцією Фонду гарантування вкладів. Детальна інформація про кожен лот доступна на сайті Фонду.

Нагадаємо, у серпні завершилася ліквідація банку "Капітал", що тривала майже 10 років.