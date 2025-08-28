Понад 50 картин з колекції Промінвестбанку виставлено на аукціони: дати торгів та ціни лотів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочинає серію вересневих аукціонів на майданчику "Prozorro.Продажі"де буде виставлено понад 50 полотен українського художника Віктора Гайдука. Ці твори мистецтва належать до колекції ПАТ "Промінвестбанк", що ліквідується ФГВФО.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу фонду.

Перші аукціони відбудуться 4 та 5 вересня. Всі лоти виставляються на торги вперше, що робить їх унікальною можливістю для колекціонерів та поціновувачів мистецтва.

Окремими лотами на аукціони 4 вересня виставлено наступні полотна:

"У старому парку" (лот № G31N027803) – аукціон відбудеться о 12:00, стартова ціна 13 188 грн;

"Зимовий куточок" (лот № G31N027804) – аукціон відбудеться о 13:10, стартова ціна 11 964 грн;

"Береза" (лот № G31N027805) – аукціон відбудеться о 14:30, стартова ціна 11 964 грн;

"Пейзаж з будиночками" (лот № G31N027806) – аукціон відбудеться о 12:15, стартова ціна 11 964 грн;

"Зелений ліс" (лот № G31N027807) – аукціон відбудеться о 13:30, стартова ціна 14 976 грн;

"Хатки на околиці села" (лот № G31N027808) – аукціон відбудеться о 13:30, стартова ціна 14 976 грн.

Торги відбудуться за англійською моделлю аукціону, тому зацікавлені покупці мають подати свої цінові пропозиції до 20:00 третього вересня.

І вже п’ятого вересня відбудеться ще шість аукціонів з продажу картин, а саме:

"Високі дерева" (лот № G31N027809) – аукціон відбудеться о 13:30, стартова ціна 7200 грн;

"Вид на Дніпро" (лот № G31N027810) – аукціон відбудеться о 13:25, стартова ціна 10 788 грн;

"Туманний ранок" (лот № G31N027811) – аукціон відбудеться о 12:50, стартова ціна 8388 грн;

"Берег Дніпра" (лот № G31N027812) – аукціон відбудеться о 12:55, стартова ціна 8988 грн;

"Синій ранок" (лот № G31N027813) – аукціон відбудеться о 12:15, стартова ціна 9600 грн;

"Початок весни" (лот № G31N027814) – аукціон відбудеться о 14:45, стартова ціна 9600 грн.

Торги відбудуться за англійською моделлю аукціону, тому зацікавлені покупці мають подати свої цінові пропозиції до 20:00 четвертого вересня.

Участь в аукціонах можуть узяти як юридичні, так і фізичні особи, окрім РФ або осіб, пов'язаних з державою-агресоркою. Також потенційними покупцями не можуть бути особи, до яких застосовані персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи.

Кошти, отримані від продажу активів, будуть спрямовані на задоволення вимог кредиторів банку, що ліквідується.

Довідково

Віктор Гайдук (1926-1992), український живописець, народився у місті Запоріжжя. Навчався в студії Запорізького товариства художників у Г. Колосовського. Автор численних пейзажів і натюрмортів. Його роботи є частиною музейних фондів, зберігаються у приватних колекціях, окремі полотна – виставляються на продаж аукціонними домами.

Нагадаємо, 15 вересня у системі "Prozorro.Продажі" відбудеться аукціон з продажу права вимоги за кредитом фізичної особи, який забезпечено елітною нерухомістю в урядовому кварталі Києва. На тоги виставлено елітну квартиру та три паркомісця у престижному ЖК "Липська Вежа".