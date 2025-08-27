Кредит, забезпечений елітною квартирою та паркомісцями в урядовому кварталі Києва, виставили на аукціон: деталі

15 вересня у системі "Prozorro.Продажі" відбудеться аукціон з продажу права вимоги за кредитом фізичної особи, який забезпечено елітною нерухомістю в урядовому кварталі Києва. На тоги виставлено елітну квартиру та три паркомісця у престижному ЖК "Липська Вежа". Стартова ціна лоту становить 44,4 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

Лот № GL3N027835 виставляється на торги вперше. Кредит, оформлений у 2021 році, був виданий на споживчі потреби. У заставі банку "Січ" знаходиться:

квартира загальною площею 698,2 кв. м (житлова площа 357,7 кв. м) за адресою: вул. Інститутська, 18а;

три гаражі-машиномісця в підземному автопаркінгу площею 9,1 кв. м, 13,2 кв. м та 13,8 кв. м відповідно, що розташовуються за адресою: вул. Інститутська 18в .

Заставне майно розташоване в історичному центрі Києва, поруч з урядовим кварталом, Майданом Незалежності, Маріїнським парком та Хрещатиком. Житловий комплекс "Липська Вежа" має розвинену інфраструктуру, включаючи фітнес-клуб з басейном, дитячі майданчики та підземний паркінг.

У фонді звертають увагу потенційних покупців на те, що на аукціон виставлено саме право стягнення боргу, а не саме заставне майно. Покупець зможе стягнути заборгованість або заставне майно у судовому чи позасудовому порядку.

Торги відбуватимуться за голландською моделлю аукціону. Участь можуть брати як фізичні, так і юридичні особи, окрім боржника, РФ та пов'язаних з нею осіб. Кошти від продажу будуть спрямовані на розрахунок із кредиторами банку.

Нагадаємо, на аукціон виставлено активів дев'яти банків-банкрутів, які перебувають під управлінням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). Загальна початкова ціна всіх лотів становить 926 млн грн.