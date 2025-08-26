- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Нерухомість, земельні ділянки, транспорт: на продаж виставлено активи дев’яти банків-банкрутів на 926 млн
На цьому тижні у системі Prozorro.Продажі відбудуться аукціони з реалізації активів дев'яти банків-банкрутів, які перебувають під управлінням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). Загальна початкова ціна всіх лотів становить 926 млн грн.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ФГВФО.
Основними активами, які виставляють на торги, є:
- права вимоги за кредитами: 819,4 млн грн;
- нерухоме майно, земельні ділянки, транспорт та інші основні засоби: 93,3 млн грн;
- дебіторська заборгованість: 13,3 млн грн
Так, з молотка підуть активи наступних банків:
- ПАТ "Промінвестбанк" – на загальну суму 834,9 млн грн, із них із початковою ціною 794,7 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами, та із початковою ціною 26,9 млн грн – об’єкти нерухомого майна, земельні ділянки, основні засоби. Крім того, дебіторська заборгованість перед банком торгуватиметься за 13,3 млн грн;
-
АТ "Комінвестбанк" – із початковою ціною 51,1 грн на
продаж виставлено об’єкти нерухомого майна, транспортні засоби та основні
засоби банку;
- АТ "МР Банк" – на загальну суму 22,3 млн грн, із них із початковою ціною 16,6 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами, та із початковою ціною 5,7 млн грн – нерухоме майно та основні засоби;
-
АТ "Мегабанк" – на загальну
суму 9,8 млн грн, із них 8,0 млн грн – початкова ціна продажу права вимоги за
кредитами, та 1,8 млн грн – об’єктів нерухомого майна, транспортний засіб та
основниі засоби;
- ПАТ "КСГ Банк" – на загальну суму 3,3 млн грн, із них із початковою ціною 3,2 млн грн на продаж виставлено об’єкт нерухомого майна, та із початковою ціною 0,06 млн грн – права вимоги за кредитами;
- АТ "Банк Січ" – із початковою ціною продажу 2,9 млн грн на аукціон виставлено основні засоби;
- АТ "Банк Форвард" – із початковою ціною 0,9 млн грн на продаж виставлено основні засоби;
- АТ "Дельта Банк" – із початковою ціною 0,5 млн грн на продаж виставлено основні засоби;
- АТ "АКБ Конкорд" – із початковою ціною 0,3 млн грн на продаж виставлено транспортний засіб.
Кошти, отримані від продажу цих активів, будуть спрямовані на розрахунки з кредиторами ліквідованих банків. Більш детальна інформація про торги доступна на офіційному сайті фонду.
Нагадаємо, 3 вересня у системі Prozorro.Продажі відбудеться аукціон, на якому єдиним пулом продадуть права вимоги за кредитами та дебіторську заборгованість одразу восьми банків-банкрутів.