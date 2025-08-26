Нерухомість, земельні ділянки, транспорт: на продаж виставлено активи дев’яти банків-банкрутів на 926 млн

На цьому тижні у системі Prozorro.Продажі відбудуться аукціони з реалізації активів дев'яти банків-банкрутів, які перебувають під управлінням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). Загальна початкова ціна всіх лотів становить 926 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ФГВФО.

Основними активами, які виставляють на торги, є:

права вимоги за кредитами: 819,4 млн грн;

нерухоме майно, земельні ділянки, транспорт та інші основні засоби: 93,3 млн грн;

дебіторська заборгованість: 13,3 млн грн

Так, з молотка підуть активи наступних банків:

ПАТ "Промінвестбанк" – на загальну суму 834,9 млн грн, із них із початковою ціною 794,7 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами, та із початковою ціною 26,9 млн грн – об’єкти нерухомого майна, земельні ділянки, основні засоби. Крім того, дебіторська заборгованість перед банком торгуватиметься за 13,3 млн грн ;

– на загальну суму 834,9 млн грн, із них із початковою ціною 794,7 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами, та із початковою ціною 26,9 млн грн – об’єкти нерухомого майна, земельні ділянки, основні засоби. Крім того, дебіторська заборгованість перед банком торгуватиметься за 13,3 млн грн АТ "Комінвестбанк" – із початковою ціною 51,1 грн на продаж виставлено об’єкти нерухомого майна, транспортні засоби та основні засоби банку ;



– із початковою ціною 51,1 грн на продаж виставлено об’єкти нерухомого майна, транспортні засоби та основні засоби банку АТ "МР Банк" – на загальну суму 22,3 млн грн, із них із початковою ціною 16,6 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами, та із початковою ціною 5,7 млн грн – нерухоме майно та основні засоби ;

– на загальну суму 22,3 млн грн, із них із початковою ціною 16,6 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами, та із початковою ціною 5,7 млн грн – нерухоме майно та основні засоби АТ "Мегабанк" – на загальну суму 9,8 млн грн, із них 8,0 млн грн – початкова ціна продажу права вимоги за кредитами, та 1,8 млн грн – об’єктів нерухомого майна, транспортний засіб та основниі засоби ;



– на загальну суму 9,8 млн грн, із них 8,0 млн грн – початкова ціна продажу права вимоги за кредитами, та 1,8 млн грн – об’єктів нерухомого майна, транспортний засіб та основниі засоби ПАТ "КСГ Банк" – на загальну суму 3,3 млн грн, із них із початковою ціною 3,2 млн грн на продаж виставлено об’єкт нерухомого майна, та із початковою ціною 0,06 млн грн – права вимоги за кредитами;

– на загальну суму 3,3 млн грн, із них із початковою ціною 3,2 млн грн на продаж виставлено об’єкт нерухомого майна, та із початковою ціною 0,06 млн грн – права вимоги за кредитами; АТ "Банк Січ" – із початковою ціною продажу 2,9 млн грн на аукціон виставлено основні засоби ;

– із початковою ціною продажу 2,9 млн грн на аукціон виставлено основні засоби АТ "Банк Форвард" – із початковою ціною 0,9 млн грн на продаж виставлено основні засоби ;

– із початковою ціною 0,9 млн грн на продаж виставлено основні засоби АТ "Дельта Банк" – із початковою ціною 0,5 млн грн на продаж виставлено основні засоби ;

– із початковою ціною 0,5 млн грн на продаж виставлено основні засоби АТ "АКБ Конкорд" – із початковою ціною 0,3 млн грн на продаж виставлено транспортний засіб.

Кошти, отримані від продажу цих активів, будуть спрямовані на розрахунки з кредиторами ліквідованих банків. Більш детальна інформація про торги доступна на офіційному сайті фонду.

Нагадаємо, 3 вересня у системі Prozorro.Продажі відбудеться аукціон, на якому єдиним пулом продадуть права вимоги за кредитами та дебіторську заборгованість одразу восьми банків-банкрутів.