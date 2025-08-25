На аукціон виставлено майже 42 тисячі договорів банків-банкрутів: яка стартова ціна единого пулу

3 вересня у системі Prozorro.Продажі відбудеться аукціон, на якому єдиним пулом продадуть права вимоги за кредитами та дебіторську заборгованість одразу восьми банків-банкрутів. На торги виставлено майже 42 тис. договорів, з яких 78% у гривні, а 22% — у доларах США. Стартова ціна лота становить 89,45 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

Особливості лота:

майже 80% заборгованості — це прострочені кредити;

майже 99,7% договорів — беззаставні, а решта 0,3% забезпечені автотранспортом, місцезнаходження якого невідоме.

Активи яких банків підуть з молотка?

Оголошений аукціон — можливість для інвесторів придбати активи таких фінансових установ:

АТ "Банк Форвард" (15 478 позицій);

АТ "МР Банк" (21 860 позицій);

АТ "Мегабанк" (1437 угод),

ПАТ "Промінвестбанк" (2717 позицій);

ПАТ "КСГ Банк" (11 активів);

АТ "Айбокс Банк" (104 угоди);

АТ "АКБ Конкорд" (459 активів);

АТ "Укрбудінвестбанк" (89 активів) .

Аукціон відбудеться за голландською моделлю аукціону. Участь у торгах можуть взяти фізичні та юридичні особи, крім боржників, росіян та пов'язаних з РФ осіб. Кошти, отримані від продажу, підуть на виплати кредиторам банків-банкрутів.

Раніше у системі Prozorro.Продажі був проведенийпродаж активів десяти банків, що ліквідуються ФГВФО. Початкова ціна реалізації всіх лотів становила 207,4 млн грн.