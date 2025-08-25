На аукцион выставлено почти 42 тысяч договоров банков-банкротов: какова стартовая цена единого пула

3 сентября в системе Prozorro.Продажи состоится аукцион, на котором единственным пулом продадут права требования по кредитам и дебиторскую задолженность сразу восьми банков-банкротов. На торги выставлено около 42 тыс. договоров, из которых 78% в гривне, а 22% — в долларах США. Стартовая цена лота составляет 89,45 млн грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Особенности лота:

почти 80% задолженности – это просроченные кредиты;

почти 99,7% договоров — беззалоговые, а остальные 0,3% обеспечены автотранспортом, местонахождение которого неизвестно.

Активы каких банков уйдут с молотка?

Объявленный аукцион – возможность для инвесторов приобрести активы таких финансовых учреждений:

АО "Банк Форвард" (15 478 позиций);

АО "МР Банк" (21 860 позиций);

АО "Мегабанк" (1437 сделок),

ПАО "Проминвестбанк" (2717 позиций);

ПАО "КСГ Банк" (11 активов);

АО "Айбокс Банк" (104 сделки);

АО "АКБ Конкорд" (459 активов);

АО "Укрстройинвестбанк" (89 активов) .

Аукцион пройдет по голландской модели аукциона. Участие в торгах могут принять физические и юридические лица, за исключением должников, россиян и связанных с РФ лиц. Средства, вырученные от продажи, пойдут на выплаты кредиторам банков-банкротов.

Ранее в системе Prozorro.Продажи была произведена продажа активов десяти банков, ликвидируемых ФГВФЛ. Начальная цена реализации всех лотов составляла 207,4 млн грн.