На аукцион выставили активы девяти ликвидированных банков на 474,4 млн грн: какое имущество в списке на продажу

На этой неделе в системе Prozorro.Продажи запланированы аукционы по продаже активов девяти обанкротившихся банков, находящихся в управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Общая начальная цена всех лотов составляет 474,4 млн грн.

Основную часть этой суммы составляют:

права требования по кредитам - 388,8 млн грн;

недвижимое имущество, земельные участки, автомобили и другие основные средства - 54,2 млн грн;

дебиторская задолженность - 31,4 млн грн.

Так, запланирована продажа активов следующих банков:

ПАО "Проминвестбанк" – на общую сумму 361,0 млн. грн., из них с начальной ценой 302,9 млн. грн. на продажу выставлены права требования по кредитам, и с начальной ценой 29,8 млн. грн. – объекты недвижимого имущества, земельные участки, основные средства. Кроме того, дебиторская задолженность перед банком будет торговаться за 28,3 млн. грн.;

АО "МР Банк" – на общую сумму 89,1 млн грн, из них с начальной ценой 85,9 млн грн на продажу выставлены права требования по кредитам и с начальной ценой 3,2 млн грн – основные средства. Дебиторская задолженность перед банком выставлена на продажу за 0,02 млн. грн.;

АО "Коминвестбанк" – с начальной ценой 11,6 грн на продажу выставлены объекты недвижимого имущества, транспортные средства и основные средства банка;

ПАО "КСГ Банк" – с начальной ценой 3,5 млн грн на продажу выставлен объект недвижимого имущества;

АО "АКБ Конкорд" – на общую сумму 3,4 млн грн, из них с начальной ценой 3,1 млн грн на продажу выставлена дебиторская задолженность перед банком, и за 0,3 млн грн – транспортное средство;

АО "Банк Сич" – с начальной ценой продажи 3,2 млн грн на аукцион выставлены основные средства;

АО "Банк Форвард" – с начальной ценой 1,1 млн грн на продажу выставлены основные средства;

АО "Мегабанк" – с начальной ценой 0,9 млн грн на продажу выставлены объекты недвижимого имущества и основные средства;

АО "Дельта Банк" – с начальной ценой 0,5 млн грн на продажу выставлены основные средства.

Все средства, вырученные от реализации имущества, будут направлены на погашение задолженности перед кредиторами этих банков.

Напомним, на прошлой неделе была запланирована продажа активов десяти банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов физических лиц. Начальная цена реализации всех лотов составляет 948,7 млн. грн.