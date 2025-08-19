На аукціон виставили активи дев’яти банків-банкрутів на 474,4 млн грн: яке майно у списку на продаж

Цього тижня у системі Prozorro.Продажі заплановані аукціони з продажу активів дев'яти збанкрутілих банків, які перебувають під управлінням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). Загальна початкова ціна всіх лотів становить 474,4 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ФГВФО.

Основну частину цієї суми складають:

права вимоги за кредитами — 388,8 млн грн;

нерухоме майно, земельні ділянки, автомобілі та інші основні засоби — 54,2 млн грн;

дебіторська заборгованість — 31,4 млн грн.

Так, заплановано продаж активів наступних банків:

ПАТ "Промінвестбанк" – на загальну суму 361,0 млн грн, із них із початковою ціною 302,9 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами, та із початковою ціною 29,8 млн грн – об’єкти нерухомого майна, земельні ділянки, основні засоби. Крім того, дебіторська заборгованість перед банком торгуватиметься за 28,3 млн грн;

– на загальну суму 361,0 млн грн, із них із початковою ціною 302,9 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами, та із початковою ціною 29,8 млн грн – об’єкти нерухомого майна, земельні ділянки, основні засоби. Крім того, дебіторська заборгованість перед банком торгуватиметься за 28,3 млн грн; АТ "МР Банк" – на загальну суму 89,1 млн грн, із них із початковою ціною 85,9 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами, та із початковою ціною 3,2 млн грн – основні засоби. Дебіторська заборгованість перед банком виставлена на продаж за 0,02 млн грн;

– на загальну суму 89,1 млн грн, із них із початковою ціною 85,9 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами, та із початковою ціною 3,2 млн грн – основні засоби. Дебіторська заборгованість перед банком виставлена на продаж за 0,02 млн грн; АТ "Комінвестбанк" – із початковою ціною 11,6 грн на продаж виставлено об’єкти нерухомого майна, транспортні засоби та основні засоби банку;

– із початковою ціною 11,6 грн на продаж виставлено об’єкти нерухомого майна, транспортні засоби та основні засоби банку; ПАТ "КСГ Банк" – із початковою ціною 3,5 млн грн на продаж виставлено об’єкт нерухомого майна;

– із початковою ціною 3,5 млн грн на продаж виставлено об’єкт нерухомого майна; АТ "АКБ Конкорд" – на загальну суму 3,4 млн грн, із них із початковою ціною 3,1 млн грн на продаж виставлено дебіторську заборгованість перед банком, та за 0,3 млн грн – транспортний засіб;

– на загальну суму 3,4 млн грн, із них із початковою ціною 3,1 млн грн на продаж виставлено дебіторську заборгованість перед банком, та за 0,3 млн грн – транспортний засіб; АТ "Банк Січ" – із початковою ціною продажу 3,2 млн грн на аукціон виставлено основні засоби;

– із початковою ціною продажу 3,2 млн грн на аукціон виставлено основні засоби; АТ "Банк Форвард" – із початковою ціною 1,1 млн грн на продаж виставлено основні засоби;

– із початковою ціною 1,1 млн грн на продаж виставлено основні засоби; АТ "Мегабанк" – із початковою ціною 0,9 млн грн на продаж виставлено об’єкти нерухомого майна та основні засоби;

– із початковою ціною 0,9 млн грн на продаж виставлено об’єкти нерухомого майна та основні засоби; АТ "Дельта Банк" – із початковою ціною 0,5 млн грн на продаж виставлено основні засоби.

Усі кошти, отримані від реалізації майна, будуть спрямовані на погашення заборгованості перед кредиторами цих банків.

Нагадаємо, минулого тижня був запланований продаж активів десяти банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Початкова ціна реалізації всіх лотів становить 948,7 млн грн.