Недвижимость, земельные участки, транспорт: на продажу выставлены активы девяти банков-банкротов на 926 млн

На этой неделе в системе Prozorro. Продажи состоятся аукционы по реализации активов девяти банков-банкротов, которые находятся под управлением Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Общая начальная цена всех лотов составляет 926 млн грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ФГВФО.

Основными активами, выставляемыми на торги, являются:

права требования по кредиту: 819,4 млн грн;

недвижимое имущество, земельные участки, транспорт и другие основные средства: 93,3 млн. грн;

дебиторская задолженность: 13,3 млн грн

Да, с молотка уйдут активы следующих банков:

ПАО "Проминвестбанк" – на общую сумму 834,9 млн грн, из них с начальной ценой 794,7 млн грн на продажу выставлены права требования по кредитам, и с начальной ценой 26,9 млн грн – объекты недвижимого имущества, земельные участки, основные средства. Кроме того, дебиторская задолженность перед банком будет торговаться за 13,3 млн грн ;

АО "Коминвестбанк" – с начальной ценой 51,1 грн на продажу выставлены объекты недвижимого имущества, транспортные средства и основные средства банка ;



АО "МР Банк" – на общую сумму 22,3 млн грн, из них с начальной ценой 16,6 млн грн на продажу выставлены права требования по кредитам, и с начальной ценой 5,7 млн грн – недвижимое имущество и основные средства ;

АО "Мегабанк" - на общую сумму 9,8 млн грн, из них 8,0 млн грн - начальная цена продажи права требования по кредитам, и 1,8 млн грн - объектов недвижимого имущества, транспортное средство и основные средства ;



ПАО "КСГ Банк" – на общую сумму 3,3 млн грн, из них с первоначальной ценой 3,2 млн грн на продажу выставлен объект недвижимого имущества, и с первоначальной ценой 0,06 млн грн – права требования по кредитам;

АО "Банк Сич" – с начальной ценой продажи 2,9 млн грн на аукцион выставлены основные средства ;

АО "Банк Форвард" – с начальной ценой 0,9 млн грн на продажу выставлены основные средства ;

АО "Дельта Банк" – с начальной ценой 0,5 млн грн на продажу выставлены основные средства ;

– с начальной ценой 0,5 млн грн на продажу выставлены основные средства АО "АКБ Конкорд" – с начальной ценой 0,3 млн грн на продажу выставлено транспортное средство.

Средства, вырученные от продажи этих активов, будут направлены на расчеты с кредиторами ликвидированных банков. Более подробная информация о торгах доступна на официальном сайте фонда.

Напомним, 3 сентября в системе Prozorro.Продажи состоится аукцион, на котором единственным пулом продадут права требования по кредитам и дебиторскую задолженность сразу восьми банков-банкротов.