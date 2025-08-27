Кредит, обеспеченный элитной квартирой и паркоместами в правительственном квартале Киева, был выставлен на аукцион: детали

15 сентября в системе Prozorro.Продажи состоится аукцион по продаже права требования по кредиту физического лица, обеспеченного элитной недвижимостью в правительственном квартале Киева. На тоги выставлена элитная квартира и три паркоместа в престижном ЖК "Липская Башня". Стартовая цена лота составляет 44,4 млн. грн.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Лот №GL3N027835 выставляется на торги впервые. Кредит, оформленный и в 2021 году, был выдан на потребительские нужды. В залоге банка "Сич" находится:

квартира общей площадью 698,2 кв. м (жилая площадь 357,7 кв. м) по адресу ул. Институтская, 18а;

по адресу ул. Институтская, 18а; три гаража-машиноместа в подземном автопаркинге площадью 9,1 кв. м, 13,2 кв. м и 13,8 кв. м соответственно, которые располагаются по адресу: ул. Институтская 18в .

Залоговое имущество расположено в историческом центре Киева, рядом с правительственным кварталом, Майданом Незалежности, Мариинским парком и Крещатиком. Жилой комплекс "Липская Башня" располагает развитой инфраструктурой, включая фитнес-клуб с бассейном, детские площадки и подземный паркинг.

В фонде обращают внимание потенциальных покупателей на то, что на аукцион выставлено само право взыскания долга, а не залоговое имущество. Покупатель сможет взыскать задолженность или залоговое имущество в судебном или внесудебном порядке.

Торги будут проходить по голландской модели аукциона. Участие могут принимать как физические, так и юридические лица, кроме должника, РФ и связанных с ним лиц. Средства от продаж будут направлены на расчет с кредиторами банка.

Напомним , на аукцион выставлены активы девяти банков-банкротов, которые находятся под управлением Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Общая начальная цена всех лотов составляет 926 млн. грн.