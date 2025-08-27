Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,40

--0,03

EUR

48,27

--0,21

Наличный курс:

USD

41,39

41,32

EUR

48,25

48,10

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Кредит, обеспеченный элитной квартирой и паркоместами в правительственном квартале Киева, был выставлен на аукцион: детали

жилой дом в правительственном портале Киев, деревья
Элитный дом в Киеве по улице Институтской 18а. Фото: domik.ua

15 сентября в системе Prozorro.Продажи состоится аукцион по продаже права требования по кредиту физического лица, обеспеченного элитной недвижимостью в правительственном квартале Киева. На тоги выставлена элитная квартира и три паркоместа в престижном ЖК "Липская Башня". Стартовая цена лота составляет 44,4 млн. грн.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Лот №GL3N027835 выставляется на торги впервые. Кредит, оформленный и в 2021 году, был выдан на потребительские нужды. В залоге банка "Сич" находится:

  • квартира общей площадью 698,2 кв. м (жилая площадь 357,7 кв. м) по адресу ул. Институтская, 18а;
  • три гаража-машиноместа в подземном автопаркинге площадью 9,1 кв. м, 13,2 кв. м и 13,8 кв. м соответственно, которые располагаются по адресу: ул. Институтская 18в.

Залоговое имущество расположено в историческом центре Киева, рядом с правительственным кварталом, Майданом Незалежности, Мариинским парком и Крещатиком. Жилой комплекс "Липская Башня" располагает развитой инфраструктурой, включая фитнес-клуб с бассейном, детские площадки и подземный паркинг.

В фонде обращают внимание потенциальных покупателей на то, что на аукцион выставлено само право взыскания долга, а не залоговое имущество. Покупатель сможет взыскать задолженность или залоговое имущество в судебном или внесудебном порядке.

Торги будут проходить по голландской модели аукциона. Участие могут принимать как физические, так и юридические лица, кроме должника, РФ и связанных с ним лиц. Средства от продаж будут направлены на расчет с кредиторами банка.

Напомним , на аукцион выставлены активы девяти банков-банкротов, которые находятся под управлением Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Общая начальная цена всех лотов составляет 926 млн. грн.

Автор:
Татьяна Ковальчук