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Ощадбанк выставил на продажу гостиницу Ramada и БЦ "Европа": когда состоится аукцион и какова цена лота

бизнес-центр Европа в Киеве
Отель Ramada и БЦ "Европа" уйдут с молотка. Фото: bc-europe.kiev.ua

Сбербанк объявил о продаже административно-гостиничного центра, включающего отель Ramada Encore и БЦ "Европа". Аукцион состоится 19 августа 2025 года на условиях финансового лизинга через открытую торговую площадку OpenMarket ГП "Сетам", а стартовая цена лота составляет 797,7 млн грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессрелиз финучреждения.

По данным Сбербанка, общая площадь центра - 39,59 тыс. кв.м. 22-этажный отель рассчитан на 332 номера и 58 апартаментов. Инфраструктура включает конференц-центр общей площадью более 4 тыс. кв.м на 20 конференц-залов, двухуровневый паркинг площадью 17,5 тыс. кв.м, фитнес-центр , ресторан и т.д.

Бизнес-центр " Европа " относится к классу В+ и объединяет все необходимое для современного бизнеса.

Недвижимость находится в Киеве, на Столичном шоссе, 103 — на пересечении трех крупных автомагистралей в направлении элитных поселков Обуховского района и Конча-Заспы.

Условия аукциона:

  • во время торгов его участники представляют свои ценовые предложения по первому лизинговому платежу, а победителем признается участник, от которого на момент завершения электронных торгов поступило самое высокое ценовое предложение по сумме первого лизингового платежа;
  • шаг электронных торгов – сумма, на которую происходит повышение начальной цены продажи лота – первого лизингового платежа и каждой последующей цены лота – 1 млн грн;
  • срок финансового лизинга (срок, на который лизингополучателю передается объект финансового лизинга) – 120 месяцев со дня заключения договора финансового лизинга;
  • вознаграждение лизингодателю – 8,59% годовых. Вознаграждение лизингодателю начисляется на сумму фактического остатка задолженности по возмещению стоимости объекта финансового лизинга;
  • гарантийный взнос – 10 млн грн.

Напомним, возле международной трассы во Львовской области продают землю под гостиницу и торговый центр . Аукцион пройдет в сентябре этого года.

Автор:
Татьяна Ковальчук