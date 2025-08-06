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Ощадбанк виставив на продаж готель Ramada та БЦ "Європа": коли відбудеться аукціон та яка ціна лоту

бізнес-центр Європа у Києві
Готель Ramada та БЦ "Європа" підуть з молотка. Фото: bc-europe.kiev.ua

Ощадбанк оголосив про продаж адміністративно-готельного центру, що включає готель Ramada Encore та БЦ «Європа». Аукціон відбудеться 19 серпня 2025 року на умовах фінансового лізингу через відритий торговельний майданчик OpenMarket ДП "Сетам", а стартова ціна лоту становить 797,7 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресреліз фінустанови.

За даними Ощадбанку, загальна площа центру — 39,59 тис. кв.м. 22-поверховий готель розрахований на 332 номери і 58 апартаментів. Інфраструктура включає конференц-центр загальною площею понад 4 тис. кв.м на 20 конференц-залів, дворівневий паркінг площею 17,5 тис. кв.м, фітнес-центри, ресторани тощо.

Бізнес-центр "Європа" відноситься до класу В + і поєднує все необхідне для сучасного бізнесу.

Нерухомість розташована у Києві, на Столичному шосе, 103 — на перетині трьох великих автомагістралей у напрямку елітних селищ Обухівського району та Конча-Заспи.

Умови аукціону:

  • під час торгів його учасники подають свої цінові пропозиції щодо першого лізингового платежу, а переможцем визнається учасник, від якого на момент завершення електронних торгів надійшла найвища цінова пропозиція щодо суми першого лізингового платежу; 
  • крок електронних торгів– сума, на яку відбувається підвищення початкової ціни продажу лоту – першого лізингового платежу та кожної наступної ціни лоту – 1 млн грн;  
  • строк фінансового лізингу (строк, на який лізингоодержувачу передається об’єкт фінансового лізингу) – 120  місяців від дати укладення договору фінансового лізингу; 
  • винагорода лізингодавцю – 8,59% річних. Винагорода лізингодавцю нараховується на суму фактичного залишку заборгованості з відшкодування вартості об’єкта фінансового лізингу; 
  • гарантійний внесок – 10 млн грн.

Нагадаємо, біля міжнародної траси на Львівщині продають землю під готель та торговельний центр. Аукціон відбудеться у вересні цього року.

Автор:
Тетяна Ковальчук