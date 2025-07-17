Готель "Турист" у Львові готують до продажу

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило ринкові консультації щодо управління готелем "Турист" у місті Львів

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

Зазначається, що готель був переданий в управління АРМА згідно з ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва.

Детальніше про актив

Готель "Турист"- функціонуючий бізнес-готель у престижному районі міста Львів, який має високий потенціал для комерційного використання та включає в себе:

будівлю готельного комплексу на 9 поверхів, площею 4851,8 кв.м.

нежитлову будівлю площею 1552 кв.м.

АРМА запрошує до участі зацікавлених суб’єктів господарської діяльності, окрім представників держави-агресора.

Пропозиції приймаються до 15:00 11 серпня 2025 року.

Зауважимо, Генеральна прокуратура України активно зайнялась передачею в державну власність майна профспілкових організацій, які перейшли до приватних акціонерних товариств “Укрпрофтуру” та “Укрпрофздоровниці”.

Відповідно до рішень судів, державними стали багато готелів та санаторіїв, які раніше належали цим товариствам.

Нагадаємо, АРМА оголосило ринкові консультації щодо управління трьома готельними комплексами в Одесі. Йдеться про об’єкти в центрі міста та курортній зоні: історичний готель "Моцарт", функціонуючий бізнес-готель "ОК Одеса" в Аркадії та великий комплекс "Аркадія".