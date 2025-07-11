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Російський "НТЦ Редуктор" виставили на продаж: яка ціна

НТЦ Редуктор
Фото: АРМА

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) готує до продажу оголосило відкритий конкурсний відбір управителя корпоративних прав та майна приватного підприємства “НТЦ ”Редуктор", засновником та єдиним бенефіціарним власником, якого є громадянин Росії. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

Зазначається, що активи підприємства були арештовані за рішенням Печерського районного суду міста Києва у межах кримінального провадження та передані до АРМА. 

Про актив

ПП "НТЦ Редуктор" - підприємство у місті Нікополь Дніпропетровської області з високим технічним та інтелектуальним потенціалом. Наявність 4500 м2 виробничих площ, конструкторського і технологічного відділів, відділу технічного контролю, наявність металообробного, термічного, зварювального, розкрійного устаткування) дає змогу виготовляти, окрім традиційних редукторів, унікальні редуктори і приводи, спроєктовані як за технічними завданнями замовника, так і за документацією замовника.

Раніше АРМА оголосило конкурс на відбір оцінювача активу. Перемогу в конкурсі виборола компанія ТОВ "УСК-Консалтинг", яка встановила ринкову вартість активу на рівні 66,3 млн грн.  

Конкурс пройде на платформі ProzorroКінцевий термін подання тендерних пропозицій — 23 липня 2025 року о 18:00.

Нагадаємо, АРМА оголосило відкритий конкурс на управління підприємством “Ромєрм” , який виробляв напівфабрикати під брендом “Єрмоліно”.

Автор:
Світлана Манько