Пов’язані з ексдепутатом три бізнес-центри в Одесі готують до продажу

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) готує до продажу три бізнес-центри в центрі Одеси, які пов’язані з одеським забудовником і ексдепутатом міськради.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

Зазначається, що фахівці АРМА провели огляд трьох офісних об’єктів, переданих в управління рішенням Приморського райсуду Одеси.

Ці активи пов’язані з одеським забудовником і ексдепутатом міськради, який перебуває в розшуку з 2017 року через підозру у розкраданні понад 300 млн грн.

Що за об’єкти?

В АРМА зауважують, що всі три об’єкти мають вигідне розташування, повну технічну готовність, високий рівень інженерного забезпечення та представляють інтерес для інвесторів, девелоперів і компаній, що шукають офісну нерухомість в Одесі:

Бізнес-центр класу "А" на вул. Ніни Строкатої (2011 рік) — 7 363 кв.м, вартість ~220 млн грн.

Історична будівля на Приморському бульварі (1830 р., реконструкція — 2017) — 3 487 кв.м, вартість ~133 млн грн.

БЦ "Марсель" на Ніжинській — 3 750 кв.м (орендна площа 2 900 кв.м), оцінка — 142 млн грн. Варто зазначити, що у звʼязку з пошкодженнями центрального входу, агентством будуть здійснені додаткові ринкові консультації, з метою розрахунків потрібного інвестування майбутнім управителем в обʼєкт для можливості здійснення управління.

В АРМА повідомили, що незабаром інформація про активи з’явиться на Prozorro для подальшої їхньої передачі в управління.

Нагадаємо, АРМА оголосило ринкові консультації щодо управління трьома готельними комплексами в Одесі. Йдеться про об’єкти в центрі міста та курортній зоні: історичний готель "Моцарт", функціонуючий бізнес-готель "ОК Одеса" в Аркадії та великий комплекс "Аркадія".