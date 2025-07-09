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Пов’язані з ексдепутатом три бізнес-центри в Одесі готують до продажу
Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) готує до продажу три бізнес-центри в центрі Одеси, які пов’язані з одеським забудовником і ексдепутатом міськради.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.
Зазначається, що фахівці АРМА провели огляд трьох офісних об’єктів, переданих в управління рішенням Приморського райсуду Одеси.
Ці активи пов’язані з одеським забудовником і ексдепутатом міськради, який перебуває в розшуку з 2017 року через підозру у розкраданні понад 300 млн грн.
Що за об’єкти?
В АРМА зауважують, що всі три об’єкти мають вигідне розташування, повну технічну готовність, високий рівень інженерного забезпечення та представляють інтерес для інвесторів, девелоперів і компаній, що шукають офісну нерухомість в Одесі:
- Бізнес-центр класу "А" на вул. Ніни Строкатої (2011 рік) — 7 363 кв.м, вартість ~220 млн грн.
- Історична будівля на Приморському бульварі (1830 р., реконструкція — 2017) — 3 487 кв.м, вартість ~133 млн грн.
- БЦ "Марсель" на Ніжинській — 3 750 кв.м (орендна площа 2 900 кв.м), оцінка — 142 млн грн. Варто зазначити, що у звʼязку з пошкодженнями центрального входу, агентством будуть здійснені додаткові ринкові консультації, з метою розрахунків потрібного інвестування майбутнім управителем в обʼєкт для можливості здійснення управління.
В АРМА повідомили, що незабаром інформація про активи з’явиться на Prozorro для подальшої їхньої передачі в управління.
Нагадаємо, АРМА оголосило ринкові консультації щодо управління трьома готельними комплексами в Одесі. Йдеться про об’єкти в центрі міста та курортній зоні: історичний готель "Моцарт", функціонуючий бізнес-готель "ОК Одеса" в Аркадії та великий комплекс "Аркадія".