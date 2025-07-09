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Связанные с экс-депутатом три бизнес-центра в Одессе готовят к продаже

три бизнес-центра в Одессе
Фото: АРМА

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) готовит к продаже три бизнес-центра в центре Одессы, связанных с одесским застройщиком и экс-депутатом горсовета.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.

Специалисты АРМА провели осмотр трех офисных объектов, переданных в управление решением Приморского райсуда Одессы.

Эти активы связаны с находящимся в розыске с 2017 года одесским застройщиком и экс-депутатом горсовета из-за подозрения в хищении более 300 млн грн.

Что это за объекты?

В АРМА отмечают, что все три объекта обладают выгодным расположением, полной технической готовностью, высоким уровнем инженерного обеспечения и представляют интерес для инвесторов, девелоперов и компаний, ищущих офисную недвижимость в Одессе:

  • Бизнес-центр класса "А" по ул. Нины Пестрой (2011 год) — 7 363 кв.м, стоимость ~220 млн грн.
  • Историческое здание на Приморском бульваре (1830 г., реконструкция – 2017) – 3 487 кв.м, стоимость ~133 млн грн.
  • БЦ "Марсель" на Нежинской – 3 750 кв.м (арендная площадь 2 900 кв.м), оценка – 142 млн грн. Следует отметить, что в связи с повреждениями центрального входа агентством будут осуществлены дополнительные рыночные консультации с целью расчетов нужного инвестирования будущим управляющим в объект для возможности осуществления управления.
Фото 2 — Связанные с экс-депутатом три бизнес-центра в Одессе готовят к продаже
Фото 3 — Связанные с экс-депутатом три бизнес-центра в Одессе готовят к продаже
Фото 4 — Связанные с экс-депутатом три бизнес-центра в Одессе готовят к продаже
Фото 5 — Связанные с экс-депутатом три бизнес-центра в Одессе готовят к продаже

В АРМА сообщили, что в скором времени информация об активах появится на Prozorro для последующей их передачи в управление.

Напомним, АРМА объявила рыночные консультации по управлению тремя гостиничными комплексами в Одессе.

Автор:
Светлана Манько