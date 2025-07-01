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Бизнес-центру "Конкорд" в Одессе ищут управляющего
Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) проводит рыночные консультации по управлению нежилым зданием ООО "Бизнес-центр "Конкорд" в Одессе.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.
Отмечается, что актив передан в управление АРМА согласно определению следственного судьи Печерского райсуда города Киева.
Объект расположен в историческом и курортном центре Одессы, имеет высокий потенциал для коммерческого использования.
АРМА приглашает к участию профессиональных управляющих и других заинтересованных субъектов (кроме представителей государства-агрессора).
Предложения принимаются до 28 июля 2025г.
По итогам консультаций будет инициирован открытый конкурс по отбору управляющего через Prozorro.
Заметим, согласно данным youcontrol.com, ООО "Бизнес-центр "Конкорд" было зарегистрировано в 2019 году. Уполномоченным лицом предприятия Василий Самси.
Конечными владельцами числятся ООО "Закема-Инвест" и Михаил Дубенюк.
Напомним, АРМА объявила рыночные консультации по управлению тремя гостиничными комплексами в Одессе. Речь идет об объектах в центре города и курортной зоне: историческая гостиница "Моцарт", функционирующая бизнес-отель "ОК Одесса" в Аркадии и большой комплекс "Аркадия".