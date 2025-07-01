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Бизнес-центру "Конкорд" в Одессе ищут управляющего

Бизнес-центр «Конкорд
Фото: estate.kadorrgroup.com

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) проводит рыночные консультации по управлению нежилым зданием ООО "Бизнес-центр "Конкорд" в Одессе.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.

Отмечается, что актив передан в управление АРМА согласно определению следственного судьи Печерского райсуда города Киева.

Объект расположен в историческом и курортном центре Одессы, имеет высокий потенциал для коммерческого использования.

АРМА приглашает к участию профессиональных управляющих и других заинтересованных субъектов (кроме представителей государства-агрессора).

Предложения принимаются до 28 июля 2025г.

По итогам консультаций будет инициирован открытый конкурс по отбору управляющего через Prozorro.

Заметим, согласно данным youcontrol.com, ООО "Бизнес-центр "Конкорд" было зарегистрировано в 2019 году. Уполномоченным лицом предприятия Василий Самси.

Конечными владельцами числятся ООО "Закема-Инвест" и Михаил Дубенюк.

Напомним, АРМА объявила рыночные консультации по управлению тремя гостиничными комплексами в Одессе. Речь идет об объектах в центре города и курортной зоне: историческая гостиница "Моцарт", функционирующая бизнес-отель "ОК Одесса" в Аркадии и большой комплекс "Аркадия".

Автор:
Светлана Манько