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Недвижимость портовой инфраструктуры Одесской области передали АРМА

Недвижимость портовой инфраструктуры Одесской области передали АРМА
Фото: АРМА

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) получило в управление объекты недвижимого имущества, которые являются частью логистической инфраструктуры портового комплекса Одесщины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.

Отмечается, что определением следственного судьи Киевского районного суда города Одессы в АРМА переданы объекты недвижимого имущества, являющиеся частью логистической инфраструктуры портового комплекса региона.

Фото 2 — Недвижимость портовой инфраструктуры Одесской области передали АРМА
Фото: АРМА

Подробнее об активах

В АРМА уточняют, что речь идет об активах, которые могут использоваться для обеспечения стабильного функционирования грузопотоков, укрепления продовольственной и энергетической безопасности государства, а также восстановления логистических цепей в условиях полномасштабной войны.

В АРМА подчеркивают, что порты Одесской области продолжают стабильно работать. С начала 2024 года через морские коридоры экспортировано более 46 млн. тонн грузов, в том числе продукции агропромышленного комплекса.

Фото 3 — Недвижимость портовой инфраструктуры Одесской области передали АРМА
Фото: АРМА

Именно Одесщина выполняет критически важную функцию единого логистического центра страны — сегодня через порты проходит около 80% всего грузопотока.

Сообщается, что эти объекты уже осмотрены специалистами АРМА. Следующим этапом станет проведение независимой оценки актива. После определения его рыночной стоимости актив будет выставлен на открытый конкурс в системе Prozorro для поиска эффективного управляющего.

Напомним, ранее суд наложил арест на морской перегрузочно-складской комплекс зерновых грузов компании "Агротерминал Логистик" в порту Южный Одесской области, который связан с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. В настоящее время активы переданы в управление АРМА.

Автор:
Светлана Манько