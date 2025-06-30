Нерухомість портової інфраструктури Одещини передали АРМА

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) отримало в управління об’єкти нерухомого майна, які є частиною логістичної інфраструктури портового комплексу Одещини.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

Зазначається, що ухвалою слідчого судді Київського районного суду міста Одеси до АРМА передано об’єкти нерухомого майна, які є частиною логістичної інфраструктури портового комплексу регіону.

Фото: АРМА

Детальніше про активи

В АРМА уточнюють, що ідеться про активи, які можуть бути використані для забезпечення стабільного функціонування вантажопотоків, зміцнення продовольчої та енергетичної безпеки держави, а також відновлення логістичних ланцюгів в умовах повномасштабної війни.

В АРМА наголошують, що порти Одещини продовжують стабільно працювати. Від початку 2024 року через морські коридори експортовано понад 46 млн тонн вантажів, у тому числі продукції агропромислового комплексу.

Фото: АРМА

Саме Одещина виконує критично важливу функцію єдиного логістичного центру країни — сьогодні через її порти проходить близько 80% усього вантажопотоку.

Повідомляється, що ці об’єкти вже оглянуто фахівцями АРМА. Наступним етапом стане проведення незалежної оцінки активу. Після визначення його ринкової вартості, актив буде виставлено на відкритий конкурс в системі Prozorro для пошуку ефективного управителя.

Нагадаємо, раніше суд наклав арешт на морський перевантажувально-складський комплекс зернових вантажів компанії "Агротермінал Логістік" в порту Південний на Одещині, що пов'язаний з Ігорем Коломойським та Генадієм Боголюбовим. Наразі активи передані в управління АРМА.