Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,64

+0,06

EUR

48,78

+0,14

Готівковий курс:

USD

41,68

41,60

EUR

49,25

49,05

Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Нерухомість портової інфраструктури Одещини передали АРМА

Нерухомість портової інфраструктури Одещини передали АРМА
Фото: АРМА

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) отримало в управління об’єкти нерухомого майна, які є частиною логістичної інфраструктури портового комплексу Одещини.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

 Зазначається, що ухвалою слідчого судді Київського районного суду міста Одеси до АРМА передано об’єкти нерухомого майна, які є частиною логістичної інфраструктури портового комплексу регіону.

Фото 2 — Нерухомість портової інфраструктури Одещини передали АРМА
Фото: АРМА

Детальніше про активи

В АРМА уточнюють, що ідеться про активи, які можуть бути використані для забезпечення стабільного функціонування вантажопотоків, зміцнення продовольчої та енергетичної безпеки держави, а також відновлення логістичних ланцюгів в умовах повномасштабної війни.

В АРМА наголошують, що порти Одещини продовжують стабільно працювати. Від початку 2024 року через морські коридори експортовано понад 46 млн тонн вантажів, у тому числі продукції агропромислового комплексу.

Фото 3 — Нерухомість портової інфраструктури Одещини передали АРМА
Фото: АРМА

Саме Одещина виконує критично важливу функцію єдиного логістичного центру країни — сьогодні через її порти проходить близько 80% усього вантажопотоку.

Повідомляється, що ці об’єкти вже оглянуто фахівцями АРМА. Наступним етапом стане проведення незалежної оцінки активу. Після визначення його ринкової вартості, актив буде виставлено на відкритий конкурс в системі Prozorro для пошуку ефективного управителя.

Нагадаємо, раніше суд наклав арешт на морський  перевантажувально-складський комплекс зернових вантажів компанії "Агротермінал Логістік" в порту Південний на Одещині, що пов'язаний з Ігорем Коломойським та Генадієм Боголюбовим. Наразі активи передані в управління АРМА.

Автор:
Світлана Манько