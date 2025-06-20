В Україні продають арештоване судно під прапором Камеруну

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголошує конкурс на відбір юридичних осіб для здійснення заходів з організації реалізації арештованого морського судна “USKO MFU”.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

Зазначається, що судно передане в управління АРМА згідно з рішенням Дніпровського районного суду м. Києва.

Про актив

Згідно з інформацією відомства, судно, попри технічну потребу в доопрацюванні, має суттєвий інвестиційний потенціал.

Зокрема, йдеться про наявність основного силового агрегата, базової навігаційної інфраструктури та можливість подальшого відновлення або переоснащення.

В АРМА наголошують, що актив є привабливим як для майбутнього комерційного використання, так і для компаній, що спеціалізуються на судноремонті або утилізації морського транспорту.

Після визначення організатора торгів, він забезпечить проведення незалежної оцінки активу та його подальше розміщення для продажу через електронну торгову систему Prozorro.Продажі.

Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій — до 16:00 4 липня 2025 року.

Україна конфіскувала суховантаж під прапором Камеруну

Суховантаж "USKO MFU" під прапором Камеруну, що незаконно заходив у порти тимчасово окупованого Криму для здійснення комерційної діяльності, затримали на Одещині у липні 2024 року

За рішенням суду судно було передано у власність держави України.

Його капітана звинувачують у порушенні порядку в’їзду на окуповані території з метою завдання шкоди державним інтересам, адже будь-які операції у портах Криму чи Азовського моря порушують міжнародні норми та законодавство України.

Нагадаємо, що АРМА та Державна служба морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України вживають рішучих заходів задля запобігання незаконному виходу арештованих суден за межі території України.

Також АРМА ініціює поновлення заборони виходу в море для 9 арештованих російських суден.