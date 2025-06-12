Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,51

--0,04

EUR

47,46

--0,05

Готівковий курс:

USD

41,45

41,36

EUR

48,30

48,00

Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

В Україні на аукціоні реалізують ще один арештований російський корабель

молоток, суд
Ще один арештований російський корабель буде реалізовано АРМА / Freepik

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) реалізує на аукціоні ще один арештований російський корабель.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України.
2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами
Забронювати участь

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

Зазначається, що за рішенням Дніпровського районного суду міста Києва та клопотанням прокурора Автономної Республіки Крим та міста Севастополя до АРМА на реалізацію передано пов'язане з РФ судно, затримане в акваторії річки Дунай.

"Працюємо на благо держави спільно з усіма зацікавленими відомствами, щоби направити кошти від реалізації арештованих активів на потреби оборони та закупівлю зброї проти російського агресора", - підкреслили в АРМА.

Також АРМА та Державна служба морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України вживають рішучих заходів задля запобігання незаконному виходу арештованих суден за межі території України. 

Нагадаємо, 21 квітня на аукціоні за 6,4 млн грн продали російський нафтовий танкер Nika Spirit, що був переданий до АРМА. 

Також АРМА оголосило відбір управителя для арештованого російського судна Volgoneft-268 ("Волгонефть"). У 2025 році актив було оцінено у майже 26,5 млн грн.

Автор:
Світлана Манько