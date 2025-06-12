В Україні на аукціоні реалізують ще один арештований російський корабель

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) реалізує на аукціоні ще один арештований російський корабель.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

Зазначається, що за рішенням Дніпровського районного суду міста Києва та клопотанням прокурора Автономної Республіки Крим та міста Севастополя до АРМА на реалізацію передано пов'язане з РФ судно, затримане в акваторії річки Дунай.

"Працюємо на благо держави спільно з усіма зацікавленими відомствами, щоби направити кошти від реалізації арештованих активів на потреби оборони та закупівлю зброї проти російського агресора", - підкреслили в АРМА.

Також АРМА та Державна служба морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України вживають рішучих заходів задля запобігання незаконному виходу арештованих суден за межі території України.

Нагадаємо, 21 квітня на аукціоні за 6,4 млн грн продали російський нафтовий танкер Nika Spirit, що був переданий до АРМА.

Також АРМА оголосило відбір управителя для арештованого російського судна Volgoneft-268 ("Волгонефть"). У 2025 році актив було оцінено у майже 26,5 млн грн.