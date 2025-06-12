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В Украине на аукционе реализуют еще один арестованный русский корабль
Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) реализует на аукционе еще один арестованный русский корабль.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.
Отмечается, что по решению Днепровского районного суда города Киева и ходатайству прокурора Автономной Республики Крым и города Севастополя в АРМА на реализацию передано связанное с РФ судно, задержанное в акватории реки Дунай.
"Работаем во благо государства совместно со всеми заинтересованными ведомствами, чтобы направить средства от реализации арестованных активов на нужды обороны и закупку оружия против российского агрессора", — подчеркнули в АРМА.
Также АРМА и Государственная служба морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины принимают решительные меры для предотвращения незаконного выхода арестованных судов за пределы территории Украины.
Напомним, 21 апреля на аукционе за 6,4 млн. грн. российский нефтяной танкер Nika Spirit, переданный в АРМА.
Также АРМА объявила отбор управляющего для арестованного русского судно Volgoneft-268 ("Волгонефть"). В 2025 году актив был оценен почти 26,5 млн. грн.