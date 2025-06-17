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Дев’ятьом арештованим російським суднам заборонили виходити в море

суд
АРМА ініціює поновлення заборони виходу в море для 9 суден / Freepik

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) ініціює поновлення заборони виходу в море для 9 арештованих російських суден.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

Зазначається, що  АРМА вже звернулося до Офісу генпрокурора та Державного бюро розслідувань з листом щодо внесення клопотання до суду про встановлення заборони виходу в море 9 суднам, а також доцільності зміни способу управління на реалізацію. Зокрема щодо:

  • судна «Rondo»,  
  • судна «Svir»,
  • судна «Avangard»,
  • судна «VolgoBalt 225», 
  • судна «VolgoBalt 193», 
  • судна «VolgoBalt 244», 
  • судна «Omskiy 6», 
  • судна «Naviger 2», 
  • судна «Omskiy 132».

В АРМА наголошують, що будь-які дії, направлені на скасування виходу російських суден з акваторії територіальних вод України, підривають довіру та становлять загрозу національній безпеці.

АРМА наполягає, що найбільш ефективним рішенням залишається реалізація таких активів, що дозволить не лише убезпечити державу від втрати майна, а й оперативно поповнити бюджет.

Нещодавно АРМА спільно з Адміністрацією судноплавства зупинило незаконну спробу щодо виходу в море судна EMMAKRIS III.

Також АРМА та Державна служба морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України вживають рішучих заходів задля запобігання незаконномувиходу арештованих суденза межі території України. 

Автор:
Світлана Манько