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Дев’ятьом арештованим російським суднам заборонили виходити в море
Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) ініціює поновлення заборони виходу в море для 9 арештованих російських суден.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.
Зазначається, що АРМА вже звернулося до Офісу генпрокурора та Державного бюро розслідувань з листом щодо внесення клопотання до суду про встановлення заборони виходу в море 9 суднам, а також доцільності зміни способу управління на реалізацію. Зокрема щодо:
- судна «Rondo»,
- судна «Svir»,
- судна «Avangard»,
- судна «VolgoBalt 225»,
- судна «VolgoBalt 193»,
- судна «VolgoBalt 244»,
- судна «Omskiy 6»,
- судна «Naviger 2»,
- судна «Omskiy 132».
В АРМА наголошують, що будь-які дії, направлені на скасування виходу російських суден з акваторії територіальних вод України, підривають довіру та становлять загрозу національній безпеці.
АРМА наполягає, що найбільш ефективним рішенням залишається реалізація таких активів, що дозволить не лише убезпечити державу від втрати майна, а й оперативно поповнити бюджет.
Нещодавно АРМА спільно з Адміністрацією судноплавства зупинило незаконну спробу щодо виходу в море судна EMMAKRIS III.
Також АРМА та Державна служба морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України вживають рішучих заходів задля запобігання незаконномувиходу арештованих суденза межі території України.