Дев’ятьом арештованим російським суднам заборонили виходити в море

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) ініціює поновлення заборони виходу в море для 9 арештованих російських суден.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

Зазначається, що АРМА вже звернулося до Офісу генпрокурора та Державного бюро розслідувань з листом щодо внесення клопотання до суду про встановлення заборони виходу в море 9 суднам, а також доцільності зміни способу управління на реалізацію. Зокрема щодо:

судна «Rondo»,

судна «Svir»,

судна «Avangard»,

судна «VolgoBalt 225»,

судна «VolgoBalt 193»,

судна «VolgoBalt 244»,

судна «Omskiy 6»,

судна «Naviger 2»,

судна «Omskiy 132».

В АРМА наголошують, що будь-які дії, направлені на скасування виходу російських суден з акваторії територіальних вод України, підривають довіру та становлять загрозу національній безпеці.

АРМА наполягає, що найбільш ефективним рішенням залишається реалізація таких активів, що дозволить не лише убезпечити державу від втрати майна, а й оперативно поповнити бюджет.

Нещодавно АРМА спільно з Адміністрацією судноплавства зупинило незаконну спробу щодо виходу в море судна EMMAKRIS III.

Також АРМА та Державна служба морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України вживають рішучих заходів задля запобігання незаконномувиходу арештованих суденза межі території України.