Девяти арестованным российским судам запретили выходить в море

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) инициирует возобновление запрещения выхода в море для 9 арестованных российских судов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.

Отмечается, что АРМА уже обратилось в Офис генпрокурора и Государственное бюро расследований с письмом по внесению ходатайства в суд об установлении запрета выхода в море 9 судам, а также целесообразности изменения способа управления на реализацию. В частности, относительно:

судно Rondo,

судно «Svir»,

судно «Avangard»,

судно «VolgoBalt 225»,

судно «VolgoBalt 193»,

судно «VolgoBalt 244»,

судно «Omskiy 6»,

судно «Naviger 2»,

судно "Omskiy 132".

В АРМА отмечают, что любые действия, направленные на отмену выхода российских судов из акватории территориальных вод Украины, подрывают доверие и представляют угрозу национальной безопасности.

АРМА настаивает, что наиболее эффективным решением остается реализация таких активов, что позволит не только обезопасить государство от потери имущества, но и оперативно пополнить бюджет.

Недавно АРМА совместно с Администрацией судоходства пресекла незаконную попытку выхода в море судна EMMAKRIS III.

Также АРМА и Государственная служба морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины принимают решительные меры для предотвращения незаконного выхода арестованных судов за пределы территории Украины.