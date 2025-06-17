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Девяти арестованным российским судам запретили выходить в море

суд
АРМА инициирует возобновление запрета выхода в море для 9 судов / Freepik

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) инициирует возобновление запрещения выхода в море для 9 арестованных российских судов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.

Отмечается, что АРМА уже обратилось в Офис генпрокурора и Государственное бюро расследований с письмом по внесению ходатайства в суд об установлении запрета выхода в море 9 судам, а также целесообразности изменения способа управления на реализацию. В частности, относительно:

  • судно Rondo,
  • судно «Svir»,
  • судно «Avangard»,
  • судно «VolgoBalt 225»,
  • судно «VolgoBalt 193»,
  • судно «VolgoBalt 244»,
  • судно «Omskiy 6»,
  • судно «Naviger 2»,
  • судно "Omskiy 132".

В АРМА отмечают, что любые действия, направленные на отмену выхода российских судов из акватории территориальных вод Украины, подрывают доверие и представляют угрозу национальной безопасности.

АРМА настаивает, что наиболее эффективным решением остается реализация таких активов, что позволит не только обезопасить государство от потери имущества, но и оперативно пополнить бюджет.

Недавно АРМА совместно с Администрацией судоходства пресекла незаконную попытку выхода в море судна EMMAKRIS III.

Также АРМА и Государственная служба морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины принимают решительные меры для предотвращения незаконного выхода арестованных судов за пределы территории Украины.

Автор:
Светлана Манько