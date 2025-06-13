Арестованное российское судно Emmakris III пытались угнать: что известно (ВИДЕО)

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) совместно с Администрацией судоходства сорвали попытку похищения арестованного российского судна Emmakris III, находящегося в управлении частного предприятия "Маринекс".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.

Отмечается, что благодаря скоординированным действиям с Администрацией судоходства удалось предотвратить фактическое похищение корабля и возможное возвращение его в страну-агрессор.

Сообщается, что АРМА уже обратилось ко всем органам силового блока, а ситуация находится под контролем.

Ранее АРМА установила многочисленные нарушения со стороны управляющего, которые касаются:

невыполнение условий договора,

невыполнение обязательств по наполнению государственного бюджета,

самоустранение от выполнения обязанностей по части сохранения актива.

После выданного предписания управляющий проигнорировал требования и предпринял попытку незаконного вывода судна, что противоречит судебному решению. Благодаря вмешательству АРМА судно осталось в порту Украины.

Как отмечают в АРМА, ситуация была критической, а экипаж покинул судно, чем подтвердил свои преступные намерения.

Приняты все необходимые меры для предотвращения любых внештатных ситуаций на корабле. За нарушение условий договора управляющий будет нести ответственность.

"Учитывая масштаб судна, высокие затраты на его содержание и неоправданную потерю времени — наилучшим и единственно эффективным вариантом является его реализация. Это позволит не только избежать дальнейших рисков и уменьшить расходы по его содержанию, но и оперативно наполнить государственный бюджет", — подчеркивают в АРМА.

Там добавили, что уже обратились в компетентные органы по изменению способа управления на реализацию.

О судне Emmakris III

Среди переданных активов предприятию "Маринекс" также судно Emmakris III, арестованное решением Печерского районного суда г. Киева в апреле 2023 года. Это судно впервые передается в управление. Оно оценено почти в 109 млн гривен.

Хотя судно не может покидать порт "Черноморск" согласно определению суда, оно может использоваться как плавучее зернохранилище.

Судно Emmakris III построено в 2000 году, имеет 7 трюмов с грузоподъемностью 73281 тонну дедвейта и осадкой 6,8 метра. Его общая длина составляет 225 метров, а ширина – 32,26 метра.

Регистровым владельцем Emmakris III является компания Greater Bloom Limited из ОАЭ, фактическим – российская компания ООО Линтер, зарегистрированная в городе Ростов-на-Дону.

Также АРМА и Государственная служба морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины принимают решительные меры для предотвращения незаконного выхода арестованных судов за пределы территории Украины.