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Арештоване російське судно Emmakris III намагалися викрасти: що відомо (ВІДЕО)

Emmakris III
Emmakris III. Фото: АРМА

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) спільно з Адміністрацією судноплавства зірвали спробу викрадення арештованого російського судна Emmakris III, що перебуває в управлінні приватного підприємства "Марінекс".

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

Зазначається, що завдяки скоординованим діям з Адміністрацією судноплавства вдалося запобігти фактичному викраденню корабля та можливому поверненню його до країни-агресора.

Повідомляється, що АРМА вже звернулося до всіх органів силового блоку, а ситуація знаходиться під контролем.

Раніше АРМА встановило численні порушення з боку управителя, які стосуються:

  • невиконання умов договору, 
  • невиконання зобов'язань  щодо наповнення  державного бюджету,
  •  самоусунення від виконання обовʼязків в частині збереження активу.

Після виданого припису управитель проігнорував вимоги та вдався до спроби незаконного виведення судна, що суперечить судовому рішенню. Завдяки втручанню АРМА судно залишилось у порту України.

Як наголошують в АРМА, ситуація була критичною, а екіпаж залишив судно, чим підтвердив свої злочинні наміри.

Вжито всі необхідні заходи для запобігання будь-яким позаштатним ситуаціям на кораблі. За порушення умов договору управитель нестиме відповідальність.

"Враховуючи масштаб судна, високі витрати на його утримання та невиправдану втрату часу — найкращим і єдино ефективним варіантом є його реалізація. Це дозволить не лише уникнути подальших ризиків і зменшити витрати на його утримання, а й оперативно наповнити державний бюджет", - підкреслюють в АРМА.

Там додали, що вже звернулися до компетентних органів щодо зміни способу управління на реалізацію. 

Про судно Emmakris III

Як наголошують в АРМА, серед переданих активів підприємству "Марінекс" також судно Emmakris III, арештоване рішенням Печерського районного суду м. Києва у квітні 2023 року. Це судно вперше передається в управління. Воно оцінено в майже 109 млн гривень.

Хоча судно не може залишати порт "Чорноморськ" згідно з ухвалою суду, воно може використовуватися як плавуче зерносховище.

Судно Emmakris III побудоване в 2000 році, має 7 трюмів з вантажопідйомністю 73 281 тонну дедвейту та осадкою 6,8 метра. Його загальна довжина складає 225 метрів, а ширина – 32,26 метра.

Реєстровим власником Emmakris III є компанія Greater Bloom Limited з ОАЕ, фактичним – російська компанія ТОВ Лінтер, зареєстрована в місті Ростов-на-Дону.

Також АРМА та Державна служба морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України вживають рішучих заходів задля запобігання незаконному виходу арештованих суден за межі території України. 

Автор:
Світлана Манько