В Украине продают арестованное судно под флагом Камеруна

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявляет конкурс на отбор юридических лиц для осуществления мер по организации реализации арестованного морского судна USKO MFU.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.

Отмечается, что судно передано в управление АРМА в соответствии с решением Днепровского районного суда. Киев.

Об активе

Согласно информации ведомства, судно, несмотря на техническую потребность в доработке, имеет существенный инвестиционный потенциал.

В частности, речь идет о наличии основного силового агрегата, базовой навигационной инфраструктуры и возможности дальнейшего восстановления или переоснащения.

В АРМА отмечают, что актив привлекателен как для будущего коммерческого использования, так и для компаний, специализирующихся на судоремонте или утилизации морского транспорта.

После определения организатора торгов он обеспечит проведение независимой оценки актива и его дальнейшее размещение для продажи через электронную торговую систему Prozorro.Продажи.

Конечный срок подачи конкурсных предложений — до 16:00 4 июля 2025 года.

Украина конфисковала сухогруз под флагом Камеруна

Сухогруз "USKO MFU" под флагом Камеруна, незаконно заходившего в порты временно оккупированного Крыма для осуществления коммерческой деятельности, был задержан в Одесской области в июле 2024 года.

По решению суда судно было передано в собственность государства.

Его капитан обвиняют в нарушении порядка въезда на оккупированные территории с целью нанесения ущерба государственным интересам, ведь любые операции в портах Крыма или Азовского моря нарушают международные нормы и законодательство Украины.

Напомним, что АРМА и Государственная служба морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины принимают решительные меры для предотвращения незаконного выхода арестованных судов за пределы территории Украины.

Также АРМА инициирует возобновление запрещения выхода в море для 9 арестованных российских судов.